我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

羅斯密龍門商場 驚見31歲亞裔女裸屍

記者邵敏／羅斯密市報導
女子身亡的地方在羅斯密市「龍門商場」後面一條小路的角落。（記者邵敏／攝影）
女子身亡的地方在羅斯密市「龍門商場」後面一條小路的角落。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）「龍門商場」，6月25日周五大白天發現一具無名女屍。據悉，死者是一名31歲的亞裔，目前還不確定死因，但未經警方證實的消息指稱她是被槍殺。在警方到達之前，曾有目擊者看到這名女子全裸躺在現場，當時還沒有死亡。

視頻來源：記者邵敏

案發地點在嘉偉街（Garvey Avenue）和River Avenue交叉口的龍門商場（Vikon Center）。案發當天下午2時左右，龍門商場一家商號華人老闆，曾去廣場後面一條小路上倒垃圾，結果在垃圾箱旁邊的角落裡，發現一名女子，當時他與這名女子僅有幾步之遙，「我看到她身上沒有穿衣服，開始我還以為是個男的，以為是那個經常在這裡遊蕩的遊民，仔細一看，竟然是名女子。」

羅斯密市龍門商場，驚現女屍，目擊者稱女子全裸。（記者邵敏／攝影）
羅斯密市龍門商場，驚現女屍，目擊者稱女子全裸。（記者邵敏／攝影）

這位華人回憶說，他當時見到這名年輕女性全裸躺在那裡，並沒有死亡，「我看到的時候，她還活著，還在動，上身拿著一塊布，晃來晃去。」大概過了一個多小時，當他再次出來倒垃圾時，已經有多名警察圍在現場，「那天來了五輛警車，我還不知道這麼多警察是為了這名女子而來，以為警察是來檢查廣場內的哪一戶商家。」

據這位目擊者的說法，他覺得這名女子看上去並非亞裔，應該是白人，「她看上去有些胖，30到40歲之間。」案發現場對面一家商號的女員工說，她當時看到躺在垃圾箱旁邊的那名女子像是西裔。

目前洛縣法醫辦公室已公布女子姓名，稱其族裔背景是亞裔，現年31歲。但從女子的姓名來看不像華裔，有可能是菲律賓裔最常見的姓。由於其進出華資商號林立的商場，不排除是菲律賓裔的華人，或者是冠夫姓的華人。

羅斯密市「龍門商場」，驚現女屍，目擊者稱女子全裸。（記者邵敏／攝影）
羅斯密市「龍門商場」，驚現女屍，目擊者稱女子全裸。（記者邵敏／攝影）

女子身亡的地方在龍門商場一家按摩店的後面，按摩院的員工表示知道這起案件發生，但不願談更多細節，匆忙迴避。案發現場旁邊和對面有諸多華人商家，對於這起案件發生，他們都表示心有餘悸，「太嚇人了，我到現在都不敢靠近這個垃圾場，下班後趕緊回家，不願在這裡多停留。」

華人 警察 亞裔

上一則

龍門商場女裸屍…遊民？槍殺？華人商圈議論紛紛

下一則

洛縣58%完全接種 疫情微升…已接種仍有感染風險

延伸閱讀

洛縣華人商場亞裔裸女身亡 案件撲朔迷離

洛縣華人商場亞裔裸女身亡 案件撲朔迷離
洛縣華人商場驚現女屍 初步顯示是亞裔 死於槍殺

洛縣華人商場驚現女屍 初步顯示是亞裔 死於槍殺
升國旗迎國慶 華裔官員雲集感恩

升國旗迎國慶 華裔官員雲集感恩
警消合力圍捕 逃離屠宰場牛群全數落網

警消合力圍捕 逃離屠宰場牛群全數落網
群牛逃離屠宰場 洛杉磯警消合力圍捕

群牛逃離屠宰場 洛杉磯警消合力圍捕
洛杉磯推動反仇恨亞裔 藝術作品展開幕

洛杉磯推動反仇恨亞裔 藝術作品展開幕

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免