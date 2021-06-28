羅斯密龍門商場 驚見31歲亞裔女裸屍

女子身亡的地方在羅斯密市「龍門商場」後面一條小路的角落。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）「龍門商場」，6月25日周五大白天發現一具無名女屍。據悉，死者是一名31歲的亞裔 ，目前還不確定死因，但未經警方證實的消息指稱她是被槍殺。在警方到達之前，曾有目擊者看到這名女子全裸躺在現場，當時還沒有死亡。

視頻來源：記者邵敏

案發地點在嘉偉街（Garvey Avenue）和River Avenue交叉口的龍門商場（Vikon Center）。案發當天下午2時左右，龍門商場一家商號華人 老闆，曾去廣場後面一條小路上倒垃圾，結果在垃圾箱旁邊的角落裡，發現一名女子，當時他與這名女子僅有幾步之遙，「我看到她身上沒有穿衣服，開始我還以為是個男的，以為是那個經常在這裡遊蕩的遊民，仔細一看，竟然是名女子。」

羅斯密市龍門商場，驚現女屍，目擊者稱女子全裸。（記者邵敏／攝影）

這位華人回憶說，他當時見到這名年輕女性全裸躺在那裡，並沒有死亡，「我看到的時候，她還活著，還在動，上身拿著一塊布，晃來晃去。」大概過了一個多小時，當他再次出來倒垃圾時，已經有多名警察 圍在現場，「那天來了五輛警車，我還不知道這麼多警察是為了這名女子而來，以為警察是來檢查廣場內的哪一戶商家。」

據這位目擊者的說法，他覺得這名女子看上去並非亞裔，應該是白人，「她看上去有些胖，30到40歲之間。」案發現場對面一家商號的女員工說，她當時看到躺在垃圾箱旁邊的那名女子像是西裔。

目前洛縣法醫辦公室已公布女子姓名，稱其族裔背景是亞裔，現年31歲。但從女子的姓名來看不像華裔，有可能是菲律賓裔最常見的姓。由於其進出華資商號林立的商場，不排除是菲律賓裔的華人，或者是冠夫姓的華人。

羅斯密市「龍門商場」，驚現女屍，目擊者稱女子全裸。（記者邵敏／攝影）

女子身亡的地方在龍門商場一家按摩店的後面，按摩院的員工表示知道這起案件發生，但不願談更多細節，匆忙迴避。案發現場旁邊和對面有諸多華人商家，對於這起案件發生，他們都表示心有餘悸，「太嚇人了，我到現在都不敢靠近這個垃圾場，下班後趕緊回家，不願在這裡多停留。」