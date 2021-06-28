全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

上周發生在蒙特利公園市丁胖子廣場停車場的搶劫案，令華人社區震驚治安日下，26日聖蓋博 市全統廣場也出現劫匪，一連搶劫三名華裔 女性的提包後逃跑。最惡劣的是，其中一名女性還是在人流量大的超市收銀台結帳時，在監控和眾目睽睽下被劫。

據不願具名的當事人C先生回憶，26日(周六)晚8時多，他和家人去全統廣場。太太去超市買菜，他帶孩子在廣場逛了一圈，準備回車裡時，路過超市門口，看到好多人圍著他太太說話似在安慰她，他才得知太太被搶。C先生趕緊報警，並請超市調出監控錄像。

監控視頻顯示，事發時大概是8時42分，當時太太買好了東西，正在收銀台結帳，她後面站了三名個子很高的非裔男性，個個都一米八到一米九、20多歲的模樣。這時突然其中一名穿著黑衣服的男子，猛地上前抓住他太太斜跨肩上的包就跑，C太太直覺反射地想護住包，結果卻被拽摔倒在地，三人揚長而去。

C先生回憶說，在事發前其實他有帶孩子去超市裡借用衛生間，當時就有看到這三人有些可疑。因為他們在超市裡遊蕩，也沒有拿籃子或推車，並沒有買東西的意思，其中有一個還沒戴口罩 。他表示太太包裡裝著不少重要物品，包括工作地點、車和家裡的鑰匙，手機、信用卡、銀行卡、駕照等，都被一併搶走。他猜測或是因為太太的包包雖然並非名牌包，但樣式看起來像是某知名奢侈品牌，才讓三人起了歹意。

走出超市後，C先生發現外面停車場同樣有一對母女遭搶劫報了警。他聽說當時這位母親以同樣的方式被搶了包，三人逃跑時還撞倒了她的女兒。廣場錄像雖拍到他們的車子，但晚上也看不太清楚。C先生又驚又氣，表示這三人簡直膽大包天，竟在逃跑時又搶了一個人。

聖蓋博市警局巡官Hernandez證實，當晚在該地點的受害人共有三名，皆是華裔女性，共有三個包被搶，造成一人受傷。除了C太太以外，另兩人都在停車場被搶。這三名嫌犯連續作案後，駕車逃跑。

C太太來美國快30年，從來沒遇到這樣的事情，雖然造成膝蓋、手肘烏青，頭還被包上的鐵鏈條割了一下，但身體輕傷倒沒什麼，最主要是受到驚嚇，留下極大的心理創傷。

C先生氣憤表示，華人社區治安越來越差，這樣的搶劫不是在黑暗的、人少的地方，全統廣場當時人很多，且平時一向安全，相比日前發生在丁胖子廣場停車場的類似搶劫案，這次竟然發生在超市收銀處，在眾目睽睽還有監控的情況下搶劫，如此惡劣行徑無法無天。

原本他通過本報了解到丁胖子廣場的搶劫案後，當天還提醒太太不要揹包了，但因為她習慣帶包。C先生希望提醒其他華裔民眾，尤其女性背包，容易成為目標。

圖為上周發生在蒙市丁胖子廣場停車場的搶劫案。（本報檔案照）

但女性背著包去超市買菜結帳，實在是難以避免的日常行為。巡官Hernandez表示，在收銀處搶劫確實十分罕見，當事人完全沒意料到也是情理之中。不過當時因為天色已暗，加之節假日或周末人們身上常帶有現金去商場購物，因此也是罪犯活躍時間。尤其現在人人都戴口罩，若沒拍到車牌，警方更是難以辨認罪犯，也難抓到。事發地距離10號高速路近，嫌犯可迅速逃跑。

巡官Hernandez提醒，尤其單獨行動的女性，無論在哪裡都要注意周遭。任何人都不應該帶著大量現金，更不應該把物品放在車座內，要放在後備箱。砸車窗偷盜的事件也常發生，罪犯只要十秒就能砸開車窗拿走東西，曾有案件連放在車裡的髒衣簍都被砸窗拿走，因為罪犯會以為是值錢物品，所以民眾一定要以罪犯的視角來檢視自身安全。