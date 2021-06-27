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尹集成專揀麥當勞垃圾店 成就大事業

記者張宏╱洛杉磯報導
橙縣華人慈善家張祥華（Charlie Zhang）。（主辦方提供）
橙縣華人慈善家張祥華（Charlie Zhang）。（主辦方提供）

專揀麥當勞的「垃圾」店因此成為麥當勞大王，尹集成分享創業經驗。世界華人工商婦女企管協會南加州分會26日主辦「白手撐天時代巨人，解密美國主流加盟」講座， 邀請APAPA創辦人，人稱麥當勞大王的尹集成與美國拿筷子快餐店（Pick Up Stix）和 Aseptic Solutions創始人張祥華為大家揭秘創業經歷。

有麥當勞大王之稱的尹集成（C. C. Yin）擁有最大麥當勞加盟商30多分店。（...
有麥當勞大王之稱的尹集成（C. C. Yin）擁有最大麥當勞加盟商30多分店。（主辦方提供）

會長唐久麗表示，大家都是來到別人的國家打拚，如何開創自己的事業？這次講座邀請兩名演講人為大家現身說法，解秘如何善用美國的企業連鎖特色，白手起家，撐起一片天的步步辛酸與成果。

尹集成（C. C. Yin）擁有麥當勞加盟商店30多間，當年他帶著20元美金赴美留學，一路成為麥當勞大王。今年85歲的他表示，成功就是堅持努力和樂於助人。當年他坐貨船坐了一個月來到美國。他從洗碗掃地開始，掙錢去讀大學。

他用15年做到主任工程師，但卻被裁員，80年代正值通貨膨脹，且小孩還在上高中，家境艱難。因為職場天花板，他決定不再去大公司做事，當時一個朋友問他要不要買麥當勞加盟店？這家位於奧克蘭的麥當勞，因為老闆破產要把店鋪賣掉。他當時什麼也不懂就和老闆去了法院，法官因為他沒有相關經驗，質疑他加盟的合理性，因此讓他先做幾個月試用。

當時大家都以為他三個月就會破產，但在接下來的六個月，他每天睡在車子裡，只用四個月就積累足夠的經驗，讓法院批准他加盟。他說，雖然沒有破產，但幾次都在生命危險的邊緣。第一年遭遇搶劫還被種族歧視，當時他已沒有後路，只能往前衝。他學習如何和當地黑人和政府打交道，三年就被接受，五年後就成為當地非裔社區領袖。

他從舊金山沿線14個城市開設很多分店，選擇的都是危險且破產虧損的分店。他戲稱自己是撿垃圾的， 這些店鋪通常第三年就開始掙錢，並建立很好的口碑，所以能貸款買很多家麥當勞。35年他在麥當勞組織亞裔協會，後來規模壯大，幫助亞裔進入麥當勞。他說，在美國一定要做草根性，不要從上往下走，因為他們是後來的，所以要從下面做起，從團隊做起，團結起來再往上走。

所以他在20年前創辦亞太公共事務聯盟，目的是亞裔能夠獲得美國政治力量，保護亞裔生命財產和平等待遇。 尹集成也是加州彩票局首位華裔委員，擁有台灣成功大學工程學士和美國華盛頓大學土木工程碩士。

橙縣華人慈善家張祥華（Charlie Zhang）表示，四年前的今天他中風了，因此他對神許願，如果給他更多時間，願意更愛這個世界，之後他從事慈善事業。他1980年赴美，從洗碗打雜開始，27個月存了7200元，在1984年開了餐館，1989年開設第一家連鎖店，12年的創業故事刻骨銘心。他的體驗是人生成功不是那麼難，但有80%的人在終點前放棄了，要永不放棄，做20%的人。

他的人生座右銘是一定要變成冠軍，所以每到一個地方，他的快餐店都提供最好的中國食物。他的Pick Up Stix Founder在2001年以5000萬元現金出售，讓他46歲就可以退休。之後又創立Aseptic Solutions，八年後以6000萬元出售。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會26日主辦「白手撐天時代巨人 解密美國主流加盟...
世界華人工商婦女企管協會南加州分會26日主辦「白手撐天時代巨人 解密美國主流加盟」講座。（視頻截圖）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會26日主辦「白手撐天時代巨人 解密美國主流加盟...
世界華人工商婦女企管協會南加州分會26日主辦「白手撐天時代巨人 解密美國主流加盟」講座。（視頻截圖）

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