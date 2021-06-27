喜瑞都反仇亞集會 黑命貴鬧場

亞裔集會被擾，雙方扔水瓶互毆。（記者王若然／攝影）

喜瑞都市（Cerritos）26日舉辦的反亞裔 仇恨集會上，洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）受邀出席。然而當天有幾位「黑命貴」（Black Lives Matter）成員，在維拉紐瓦演講時大聲斥責警察 濫用暴力，引起現場幾位亞裔青年的不滿，雙方甚至爆發肢體衝突。

影音來源：記者 王若然

當天下午，維拉紐瓦上台演講時，觀眾後方幾名「黑命貴」成員大聲喝斥警察使用警力不當，稱警察是「無理的」，讓維拉紐瓦下台。維拉紐瓦在講話幾次打斷後提議，「讓我們來民主投票 ，同意讓他們離開的舉手。」現場聽眾大多數舉了手，之後幾名警員督促他們離開現場。

「黑命貴」成員「攪局」激怒了現場一位名叫Olivia的年輕亞裔女性，她衝上前去要對幾名「攪局者」拳腳相加，所幸被她的朋友和警察及時勸阻。她大喊，「你們不是為了亞裔而來。」被勸阻的她還向對方砸去水瓶。之後幾名「黑命貴」成員不得不離去。

Olivia接受採訪說，她之所以很生氣，是因為當天的活動是反亞裔仇恨犯罪的集會，是為了聲援亞裔長者。而那幾名「黑命貴」提倡者，認為警察對非裔使用不當暴力，就試圖說服亞裔群體，亞裔也是警察暴力的受害者，但這不是真的。此外，她並不是洛縣警局的支持者，但是當天維拉紐瓦作為亞裔社區邀請來的嘉賓，是來為亞裔演講的，被那些人打斷就是不對的。她說，當天集會的主題是維護亞裔長者，而不是「黑命貴」。

Olivia是「亞裔也有態度」（Asians with Attitudes， AWA）的成員，該組織由一群年輕的亞裔組成，旨在提倡維護亞裔群體的權益，打破對亞裔的刻板印象。