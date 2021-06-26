鳳凰衛視創始人劉長樂豪宅 760萬求售

劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

華裔富商、鳳凰衛視創始人劉長樂，在聖蓋博 谷地區擁有的一棟豪宅上月底上市，要價760萬元，目前仍在待售中。近來劉長樂的新聞也頻頻被爆出，除了上月任鳳凰金融實際控制人的女婿被刑拘以外，22日也傳出消息，劉長樂已全面退出鳳凰衛視。

今年70歲的劉長樂，長期以來一直是中國 媒體界最有影響力的人物之一，作為亞洲最大的廣播帝國之一，鳳凰衛視集團的創始人和長期董事長。但今年以來，鳳凰衛視似乎並不太平，民眾時不時能在新聞中看到劉長樂的消息。2月26日，劉長樂就已先行辭去行政總裁職務，但保留董事局主席一職。

5月5日還一度發生意外插曲，據中國海口公安當日披露消息，鳳凰智信（海口）有限公司，因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查，實際控制人賀鑫已被依法刑事拘留。而賀鑫是劉長樂的女婿、劉點點的丈夫，鳳凰智信則是鳳凰金融網貸平台的運營主體。

今年70歲的劉長樂長期以來一直是中國媒體界最有影響力的人物之一。（世界經濟論壇World Economic Forum）

6月22日盤後，鳳凰衛視發布公告稱，原公司證券今日亞洲有限公司出售股份的相關交易，已於當日完成交割。而今日亞洲的實控人正是劉長樂。同日，鳳凰衛視還對董事會進行大調整，劉長樂辭任董事會，徹底退出鳳凰衛視。

目前，劉長樂還希望出售他於2004年以400萬元，在洛杉磯 縣聖蓋博谷地區購買的一棟號稱是「當代地中海風格」的莊園，目前正以760萬元標價上市。

劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，2004年以400萬元購入。（地產網站圖片）

這棟房子雖屬於杜瓦迪市（Duarte），但所在的Bradbury Estates小區是一個高檔的門禁小區。劉長樂在過去的15年裡都擁有該房屋，確切來說，房契顯示，劉長樂於2004年買下後，不久將該房產轉讓給他的雙胞胎女兒：劉點點和劉滴滴。其中一位曾在洛杉磯上過法學院，但兩個成年女兒早已搬回中國。

據「好萊塢報導」，這棟房子在過去十年中很少使用。現在退出鳳凰的劉長樂，似乎也無打算在此居住。

劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，有七間臥室、八間浴室。（地產網站圖片）

這棟豪宅建於1997年，其亮點是超過8000平方呎的兩層居住空間，包括七間臥室、八間浴室。更令人印象深刻的是占地5.4畝的廣闊土地，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。

劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，占地5.4畝。（地產網站圖片）

據賣方介紹描述，屋前是點綴著棕櫚樹的私人圓形車道，經過圓柱的入口門廊，雙門打開後通向大理石覆蓋的門廳，隨後便是分叉的螺旋玻璃樓梯。主樓層的核心有玻璃牆、大理石壁爐和帶水槽和酒櫃的步入式酒吧。廚房配備寬敞的中心島台、花崗岩檯面和高端不銹鋼電器，以及早餐桌、步入式餐具室和獨立的炒鍋廚房。該屋還有一個光線充足的家庭活動室、至少可容納十人的正式餐廳、書房、辦公室等。

劉長樂在聖蓋博谷的一棟豪宅上月底上市，目前仍在出售中。（地產網站圖片）

二樓則有一個豪華的大主臥，帶有通向大陽台的休息區、步入式衣櫥，以及雙梳妝台、水療浴缸和淋浴間。樓上還有四間帶步入式衣櫥的臥室套房，和一間帶鏡子壁櫥的獨立更衣室。另外兩間臥室套房則在樓下。後院有廣闊的草地、潟湖式的泳池和瀑布水療池，有定製瓷磚檯面吧台的燒烤烹飪台。還有幾個露台和一個大涼亭，非常適合娛樂。另外還有玫瑰園和菜園。