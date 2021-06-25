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1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

Delta來襲 打過疫苗不必太擔心 未接種者威脅大

編譯組／綜合報導 
新冠Delta變種病毒現身加州，案例越來越多，但公衛專家指出，如果已經完成疫苗接種，就不必擔心Delta病株，但未接種者可能成為疫情破口。(ABC)
新冠Delta變種病毒現身加州，案例越來越多，但公衛專家指出，如果已經完成疫苗接種，就不必擔心Delta病株，但未接種者可能成為疫情破口。(ABC)

美國公衛專家表示，如果已經打過疫苗，就不必太擔心Delta變種病毒，但Delta對未接種疫苗者很危險。

新冠Delta變種病毒現身加州，雖然整體而言對防疫影響不大，不太可能造成過去的大流行，但對於尚未完成疫苗接種的群體來說，Delta病株的威脅卻相對大得很多。Delta病株的學名為B.1.617.2，發現地為印度。 

聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）強調，以目前的情勢來看，每一個因為新冠而死的個案都令人特別難以接受，因為這是完全可以避免。 

Delta病株的感染力雖然兩倍於原生病株，但加州73%的成人至少接種一劑疫苗，美國平均接種一劑者也達66%。科學證據顯示，現有疫苗都可抵抗變種病株，變數只在是否完成疫苗接種。 

舊金山加大（UC San Francisco）流行病學家盧瑟福（George Rutherford）說，如果已經完成接種，那就不必擔心Delta病株，但如果沒有接種，就得小心了。公衛官員同樣認為，變種病株不會引發接近過去規模的大流行，但是尚未接種的社群，卻可能成為疫情破口。 

以美國整體而言，每日新增案例已經降到約1.1萬例，較1月時的高峰少了96%。因為新冠而死的人數也由每日3500人，降到現在的不到300人。單就加州而言，現在的每日死亡人數約20人，遠低於高峰期的每日550人。 

國家過敏暨傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）認為，全美每日死亡人數不會再回到1000人以上的驚人數字，但現在的問題是，如果特定群體還是拒絕接種，他們的感染風險就會升高。 

疫苗對於Delta變體效果如何？洛杉磯時報引用最近研究報告指出，接種兩劑輝瑞疫苗，對由Delta變體引起的有症狀的疾病有效率為88%，對住院的保護率為96%。

目前已證明對Delta變體有效的疫苗，包括兩劑輝瑞疫苗和兩劑AZ疫苗的接種。 AZ疫苗在英國被廣泛使用，但尚未授權在美國使用。

另一個隱憂是，40歲以下的感染者，住院比例明顯偏高。特別是因為Delta病株的感染率更高，全美在5月9日至22日間，Delta病株的比例還只有3%，但到了6月6日至19日間，比例卻暴增到20%。 

包括佛奇等專家都指出，現在情況顯示，40歲以下的人，感染到Delta病株後，雖然死亡率沒有增加，但是嚴重到必須住院的人數卻明顯增加。 

以加州來說，篩檢比例最高的Alpha病株雖然還是占58.6%，但Delta病株的比例卻由4月的1.8%增加到5月的4.8%，現為加州第四大新冠病株。 

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）認為，上述數據反映的現實是，如果不接種疫苗，感染風險就會增加，而且Delta病株的比例越來越高，只是再度證明它的感染力高於其他病株。

疫苗 加州 美國

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