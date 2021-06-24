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台本土確診增129例、6死 新北54例最多

無慢性病史 台僑90歲老母 打AZ疫苗猝逝

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯華裔建築師陳欽元母親今年4月剛過虛歲90歲生日，沒想到打完AZ疫苗後五天卻病逝。（陳欽元提供）
洛杉磯華裔建築師陳欽元母親今年4月剛過虛歲90歲生日，沒想到打完AZ疫苗後五天卻病逝。（陳欽元提供）

台灣大規模開放注射AZ疫苗以來，長者死亡案例頻傳，官方數據顯示絕大多數死者均有慢性病。洛杉磯華裔建築師陳欽元的90歲（虛歲）母親住在新北市，6月16日在台灣接種AZ疫苗第一劑，沒想到打完針後，身體狀況一天比一天差，「臉色發黑、手抖、話也說不清楚」，並於五天後在家中猝逝。遠在洛杉磯的陳欽元對此感到相當悲痛，認定沒有慢性病史的母親，有99％是因為打了AZ疫苗過世。

陳欽元的母親突然不幸過世，他很遺憾沒能親眼見到母親最後一面，但他沒想到更虐心的事還在後頭，以致他希望台灣政府認真考慮亡者家屬沉重的請求，別再讓高風險群體施打AZ疫苗及強推國產疫苗，以免在未來造成更多無辜的人命損失，及無數的家庭破碎。

陳欽元提到，他母親是在台灣時間6月21日午間過世。之後警方到場時表示，需要法醫剖屍檢驗，才能證明死者是因「接種AZ疫苗」死亡。他不同意法醫解剖其母遺體，萬般無奈之下，只好在美隔海視訊，向在台灣家中處理其母遺體的警方，説出「母親是自然死亡」。因為若不同意「自然死亡」，警方無法開立死亡證明，其母遺體也不得被送去殯儀館冷凍。

陳欽元說，相信還有很多死者家屬，迫於「不願解剖遺體以保持全屍」，而悲痛的否認「AZ疫苗致死」的慘劇。

陳欽元表示，在台的親戚及每日照看他母親的外勞看護，均知道他母親可自行家居飲食，除了在今年1月曾做過脊椎骨微創手術，注射疫苗前陣子也曾摔過一跤，行走需攙扶之外，沒有任何慢性病史，卻因為打了AZ疫苗，昏睡進而昏迷家中床上，氣絕身亡。

他認為，這次發生天人永隔的悲哀，是一個「遲遲没疫苗及補破網」的錯誤政策所造成。他敦促台灣政府應擔當起後續的補救撫卹，提供家屬返台處理後事的配套措施等。

提到母親6月16日接種AZ疫苗的過程。陳欽元說，母親在一名復健師及其助理陪同下，上衛生局接種疫苗。打完針後沒多久，其母表示身體不適，沒有胃口也不太喝水。打疫苗後三天，其母一直臥病在床，可以說話但臉色發黑。

由於他的兒子是醫師，太太是X光師，妹妹是復健師，有醫科背景的一家人通過視訊，都認為他媽媽的狀況不好，必需送醫急救。但送醫院之後，醫生判定他媽媽只是缺電解質脫水，以致住院不久後便讓她出院。誰也沒想到，媽媽出院後繼續躺床，隔天起床手抖，講不出話。一家人遠端視訊告知親戚，趕緊叫救護車送醫，但媽媽卻沒來得及等到救護車，心跳就停止了。

陳欽元表示，他知道AZ疫苗風險高，一家人原本不太敢讓媽媽打AZ疫苗，但大家更怕沒做過第三期測驗的國產疫苗。「台灣的新冠疫苗選擇不多」，為了媽媽的健康安全著想，迫於無奈只好請人帶媽媽去打AZ疫苗，沒想到悲劇卻在自家上演。

他痛心地說，「每當腦海重演無奈説出『母親是自然死亡』的那一刻，至今仍讓我心頭在滴血」。陳欽元希望藉由自身例子，呼籲台灣政府別再讓長輩打AZ疫苗，他不想再有其他無辜人受害。

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