黃重德醫師：65歲以上不要打AZ疫苗

洛杉磯傳染病學專家黃重德醫生建議，打完疫苗最好備好測量血氧濃度儀器，觀察身體狀況至少一周。（本報檔案照）

洛杉磯 華裔建築師陳欽元的年長母親，日前在台灣 接種AZ疫苗 第一劑，五天後卻忽然在家中身亡，噩耗令家屬悲痛萬分。據悉，目前全台有超過60多人，似因打AZ疫苗致命。AZ疫苗自開放在全球接種以來，傳出多起接種後出現血栓、血栓併血小板低下症候群、腦神經系統毛病，甚至致死反應。洛杉磯華裔傳染病學專家黃重德醫生建議，65歲以上長輩不要打AZ疫苗。若必須打疫苗，最好備好測量血氧濃度儀器，且觀察身體狀況至少一周。

AZ疫苗與嬌生疫苗一樣，都曾有民眾接種後出現血栓問題，因此AZ疫苗未能通過聯邦食品暨藥物管理局（FDA）疫苗緊急使用授權（EUA）。不過AZ疫苗是目前台灣有的少數疫苗選項之ㄧ。

黃重德表示，美國出產的疫苗輝瑞保護效力達95%，莫德納疫苗保護效力也有94%，AZ疫苗的保護效力略低一截，兩針打完僅有約79%效力。對抗近期傳播快速的Delta變種病毒，輝瑞抵抗力達87.9%，AZ只有59.8%。再加上AZ疫苗自開放接種以來，一直都有意外狀況發生，造成許多國家都不想使用AZ疫苗。

黃重德說，打AZ疫苗致死的原因有很多種，除了血栓意外，近期也有研究發現，接種該疫苗後，可能出現心肌炎、心包炎等麻煩的副作用，其他強勁副作用包括顏面神經麻痺、腦神經系統出現問題、巴利症候群、甚至休克等。他判斷，台灣的幾十位長輩在接種疫苗後不久致死，這不像是因慢性病引起的死亡，可能與打AZ疫苗有直接關係。

他建議在台的醫學專家，盡快對此進行研究，找出到底是哪個器官發生問題，且必須將打完疫苗後引起心肌膜炎、心包膜炎、腦神經問題等考慮進去。打完AZ疫苗之後，產生抗體抗原的反應較為常見，這種現象通常是在打完第二針之後才會出現。針對陳欽元母親因打AZ疫苗致死的可能原因，他判斷可能是打完疫苗後，導致腦神經系統出現問題。根據數據統計，打AZ疫苗後出現休克反應的機率較低。

黃重德建議，打完AZ疫苗後，最好觀察身體狀況至少一周，以確認身體無不正常反應。並建議，備好測量血氧濃度儀器，打完疫苗後每天測量，觀察自身氧氣濃度是否正常，避免氧氣濃度太低致死 。

而65歲以上年長者最好別打AZ疫苗，台灣產疫苗若沒經過第三期測試，最好也不要打。這類群體最好在等到較為安全的疫苗抵達台灣後，再考慮疫苗接種。目前最好的保護方法是待在家，外出戴口罩，並與人保持社交距離。