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商圈公然搶劫 華人恐慌 警：此情況不多見

記者邵敏／蒙特利公園市報導
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）

蒙市丁胖子廣場6月12日（周六）發生一起白晝公然搶劫案，一名華女在停車場被搶走身上的挎包，目前嫌犯還在逃。對於華人聚集地發生這樣的搶劫案，當地華人紛紛表示恐慌。

蒙市居民彭先生說，之前以為搶劫案都是在別的城市發生，沒想到現在離自己這麼近，在華人聚集的商圈發生這樣公然搶劫的案件，劫匪太囂張了。也有居民稱，現在治安每況愈下，都不敢單獨上街，特別是老人和女性居民有此感慨。

從紀錄劫案過程的視頻可以看到，案發時，停車場內有不少往來行人，不遠處的Garfield大道上也是車流不斷，可見劫匪全然不怕被人看見。而被害人與劫匪的搶奪過程長達十幾秒，但是沒人上去阻止和幫忙。蒙市居民王女士看了視頻之後稱： 「我如果在現場的話，也不敢上去幫忙，現在世道這麼亂，萬一劫匪手中有槍，倒霉的就是自己。 」

蒙市警方認為，這樣的案件在當地並不多見，民眾無需為此恐慌；警方對這類案件非常重視，案發之後，警方第一時間就著手調查。同時，警方建議民眾，平時出門在外，應多留意周邊的環境、人、車，如果看到一輛車快速開過來，並在自己身邊緊急停車，那就要提高警惕，接下來可能發生不利的事情。

警方建議，如果發生類似案件，民眾應盡量保持冷靜，記錄嫌疑人的更多信息，就能幫助警方盡快破案。任何時候，人身安全都是最重要的，無論是被害人還是目擊者，首先要確保自己的人身安全。警方並不建議民眾在目擊類似案件時，挺身而出衝到現場，這樣恐怕會傷及自己。目擊者最大的幫助應該是盡可能記錄現場嫌犯的具體信息，包括交通工具，這樣才能協助警方盡快破案。

對於發生這樣的案件，蒙市市長饒影凡（Yvonne Yiu）表示震驚，「案發地是一個非常多人出入的廣場，光天白日下公然搶劫，我非常震驚。蒙市治安一直也算不錯，我們的警察與市民十分合作，民望也很好。相信這種搶劫也是個別事件，不是集中在某個城市或地方。」饒影凡指出，蒙市警方會多加巡查，希望市民提高警覺，盡量不要攜帶貴重物品或大量金錢出街，荷包要盡量貼身。

蒙市華人商圈公然搶劫，嫌疑人停車場搶奪華女挎包。（監控視頻截圖）
蒙市華人商圈公然搶劫，嫌疑人停車場搶奪華女挎包。（監控視頻截圖）

華人 華女 警察

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