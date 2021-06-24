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「回你的國家去」喜瑞都亞裔翁公園散步 無故遭毆

記者李雪／洛杉磯報導
70歲的菲律賓裔喜瑞都居民Cesar Echano無故遭襲。（NBC電視台截圖）
70歲的菲律賓裔喜瑞都居民Cesar Echano無故遭襲。（NBC電視台截圖）

亞裔聚居的洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）日前發生一起亞裔老翁在公園散步，卻遭到襲擊的事件。社區計畫發起集會活動，呼籲停止仇恨亞裔。

據NBC電視台報導，70歲的菲律賓裔喜瑞都居民Cesar Echano和他的妻子，6月11日（周六）早像往常一樣在Don Knabe地區公園散步時，一名年輕人上前來口頭挑釁他們。該男子說，「你為什麼看著我？你個婊子養的！混蛋」，Echano的妻子抓住丈夫的手臂，該男子突然開始種族歧視地咆哮，「你不屬於這裡！回你的國家去」。

Echano和妻子不理他繼續走，迅速回到停車場盡頭的車上，這名男子並沒有追趕他們，但當Echano剛坐上副駕駛座位關上車門繫好安全帶時，門突然打開，該男子毆打了他。

Echano眼睛受傷，臉上也流血。雖然傷勢在逐漸痊癒，但他和妻子精神上受到不小的驚嚇，他表示在美國生活了30多年，「我以前覺得很安全，非常安全」，但他自從事發後開始做噩夢，聽到聲響也會警覺且焦慮不安，「我不想再出去了」。

喜瑞都市居民自發的反亞裔仇恨集會，將在26日上午11點半至下午1點半於Don Knabe地區公園舉辦。社區居民郭詩賢表示，日前這起襲擊案的受害人Echano和其妻也會在活動上見證，並呼籲停止仇恨亞裔。她表示雖然該案是舉辦這次集會的動機之一，但近來全國各地常發生仇恨亞裔案件，一向平靜安全的喜瑞都也竟然出現這種事，值得重視。

喜市城市華裔治安委員于紫誠也表示，這次活動確實與這位被襲亞裔有關，而喜瑞都仇恨亞裔事件增加49％，亞裔又占喜市56％，因此這樣的集會非常重要。

集會屆時會邀請縣政委員韓珍妮，洛縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），當天早10時至下午3時公園裡也會設置攤位提供資訊，另外也有餐車、抽獎等活動，吸引居民交流。

活動地點的地址:Don Knabe Community Regional Park，19700 Bloomfield Ave, Cerritos, CA 90703。

70歲的菲律賓裔喜瑞都居民Cesar Echano無故遭襲。（NBC電視台截圖）
70歲的菲律賓裔喜瑞都居民Cesar Echano無故遭襲。（NBC電視台截圖）

亞裔 喜瑞都 種族歧視

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