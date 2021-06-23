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SBA遭控「歧視」停發振興基金 華裔餐館80多萬領不到

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聯邦小企業管理署（SBA）餐飲業復興基金 （RRF），疑似因被告「種族歧視」而喊停。（unsplash）
聯邦小企業管理署（SBA）餐飲業復興基金 （RRF），疑似因被告「種族歧視」而喊停。（unsplash）

聯邦小企業管理署（SBA）提供的餐飲業復興基金 （RRF），允許女性、退伍軍人、及少數族裔經濟和社會弱勢群體優先申請資金，這筆基金只要被批准幾乎不需償還。RRF基金發放一個多月以來，有被批准的A華裔餐飲業者遲遲收不到批准基金，經詢問發現RRF基金目前已暫時停止發放。業者聽到後氣得跳腳大喊「超衰」，對與80多萬元救濟基金擦身而過感到很無奈。

根據主流媒報導，SBA發放的餐飲業復興基金 （RRF）遭白人餐廳業者被控告「歧視」，目前該案正在法院受審，任何已批准尚未發放基金的案件、尚未審理的案件都被迫暫停進行。據悉，有2965名優先處理且獲批的申請者，受到SBA被告的影響，其中不乏南加州華裔餐飲業者。

A華裔餐飲業者因符合少數族裔經濟和社會弱勢群體條件，可優先申請餐飲業復興基金。SBA官網上申請網頁狀態顯示「基金被批准」都已有一陣子。但A華裔餐飲業者仍沒收到這筆80多萬元基金，擔心之下求助專業會計師。會計師多次詢問SBA，發現該機構幾乎是避而不談，也不告知申請者基金尚未入帳的原因。

多日之後，A華裔餐飲業者的會計收到SBA的來信，指出：「我們很遺憾的通知您，由於SBA提供的RFF基金項目被告，目前無法發放您被批准的基金」。根據外媒報導，SBA是被德州多家白人餐廳業者控告，他們認為拜登政府下的SBA，給予少數族裔及女性優先申請的待遇違反憲法，是歧視行為。

會計師施啟祥表示，SBA發放的RRF基金高達286億元，開放申請幾日內，基金確實就被「優先」的族群搶完。事實上，許多華裔餐館業者都享有優先族群待遇。根據他協助客戶申請的經驗，30個申請案件，有六件沒有消息，其餘均已收到基金，客戶領到最多的基金達360多萬元。由於RRF基金計畫採先來先得，SBA完全是看收件先後順序處理。

施啟祥說，這筆基金只要在2020年2月起至2023年，等於在三年內用光，基本上都不需償還，等於是免費資金。A華裔餐飲業者被批准80多萬元，卻無法拿到錢，可以說是虧大了。他建議遇到類似案件的餐廳業者靜候變化，待法院結案後等待消息。

餐飲業復興基金於5月3日開始接受申請。 在RRF計劃開放的前21天，SBA優先考慮由女性，退伍軍人，以及由西裔、非裔、美洲原住民、亞裔和太平洋島民等所有的社會和經濟弱勢群體，所擁有和控制的企業的基金申請。

據悉，只要實體餐飲企業至少有51%所有權屬於前述弱勢群體，在開放後21天內可優先申請。華裔餐館多數符合「弱勢資格」條件，被視為有優先權。持有多家分店的華人餐館，則不符合「弱勢資格」條件。

華裔 歧視 拜登

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