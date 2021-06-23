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有生意沒人力 加州餐飲業缺45萬名員工

 編譯組／綜合報導 
加州雖然重開，但許多餐廳卻面臨人手不足的問題。（KTLA）
加州雖然重開，但許多餐廳卻面臨人手不足的問題。（KTLA）

不只加州的華資餐廳復業後難找到員工，主流餐廳更是如此，目前加州餐飲業至少短缺45萬名員工。

加州6月15日終於啟動疫後開放，雖然一般民眾都在計畫如何恢復正常生活，包括外出用餐。但許多餐飲業者在疫情期間關閉、大批人員遭資遣，現在雖然終於重啟，但人力不足的嚴重性卻超乎想像。結果是餐廳營業時間縮短，或雖然開門營業，但卻無法接待所有客人。 

美聯社報導，聖塔芭芭拉（Santa Barbara）經營Acme Hospitality多家分店的Sherry Villanueva一家人，八家分店疫前雇用的人手一度多達350人，多數在疫情期間歇業，目前雖然還有兩家尚未恢復營業，但現在只有250名員工回來上班，讓她們的人手嚴重不足。Sherry Villanueva說，她們至少還能再雇100人，但卻沒有人應徵，現有人手只能一個當兩個用。 

Sherry Villanueva為了找到人手，甚至祭出現金獎勵，鼓勵員工拉朋友來幫忙。但她的困境並非單一現象，根據美國餐飲協會（The National Restaurant Association）調查，業者至少短缺140萬人。加州餐飲協會（California Restaurant Association ）原本預估三分之一的店家撐不過疫情難關，但協會現在卻尷尬地發現，真的存活下來的店家面臨的問題更嚴重，因為人力根本不夠。 

拉斯維加斯附近韓德森（Henderson）的Served Global Dining餐廳，東主兼主廚Matthew Meyer就說，就算條件優惠再優惠，雇用成本漲了30%，他們還是至少短缺數十人，廚師或服務員都不夠。上周本來有兩人約好要來面試，最後卻沒來。因為人力不足，原本計畫推出的海鮮吧、外帶特餐，以及廚師當桌料理等配套都無法執行。 

加州州長紐森上周宣布，加州在5月間共增加了10萬個工作機會，連續四個月增加。但對2020年5月後，職缺不斷增加餐飲業來說，雖然新增42萬個職缺，是加州所有產業中最多的，但現在員工人數還是比疫前少45萬人。其中很關鍵的原因之一是，餐飲服務業的員工很多都是打工仔，想賺賺外快的學生，或是補貼家用的藝人，因此業者留人難。另外還有失業補助，部分業者抱怨，領補助比工作賺錢輕鬆，很多人當然不願回來。

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