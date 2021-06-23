CAR T細胞療法 腦瘤病童新希望

王力德在希望之城實驗室做研究。（取材自微博）

「希望之城國家醫療中心」（City of Hope National Medical Center）的「兒科腦腫瘤 CAR T細胞試驗項目」，最近獲得加州再生藥物學院 (California Institute for Regenerative Medicine) 840萬元經費，支援全新試驗的兒科腦腫瘤CAR T細胞 (又稱為嵌合抗原受體T細胞 )療法。該項目負責人王力德（Leo David Wang）醫學博士接受本報採訪時表示，希望之城一直是開展CAR T細胞療法的先鋒，採用此項深具前景的療法，能夠為腦腫瘤兒童帶來希望。

●腦腫瘤 幼童死亡常見成因

王力德是兒科血液學及腫瘤學病專家，他指出，兒科腦腫瘤是最常見的兒童實體腫瘤，也是癌症 幼童死亡的最常見成因，因此他們開發了一種針對腦腫瘤的「嵌合抗原受體」（Chimeric antigen receptor）CAR T細胞療法。他解釋，該項試驗從患者體內提取稱為T細胞的免疫細胞（其過程有點像獻血），然後T細胞被重新編程以識別和殺死癌細胞。之後，T細胞會擴增產生至數十億個，重新注入病患的身體系統，去發現並摧毀目標腫瘤。這項在希望之城杜瓦迪總院（Duarte campus）的試驗，對來自世界各地的患者開放，目前的幾名患者都來自美國 。

王力德解釋，傳統的化療藥物（Chemotherapy drugs）以不同方式阻止腫瘤細胞的生長，通過殺死癌細胞去阻止它們分裂或擴散。許多腦腫瘤患者雖然對化療有反應，但隨後腫瘤又開始生長。細胞免疫療法透過調整和改造人體免疫系統，可能干擾腫瘤細胞的生長和擴散能力。化療結合細胞免疫療法，有望殺死更多的腫瘤細胞，並且改善治療效果。

●已在成人身上實驗5至7年

王力德說，CAR T細胞治療是訓練人體自身的免疫系統來對抗癌症的最新方法之一，該療法在一些患有膠質母細胞瘤的腦腫瘤成年人身上，已經實驗了大約五至七年，取得較好的治療反應，現在希望擴展到病童身上。目前醫界針對腦癌兒童的治療方法不多，申請經費很有競爭性，但王力德團隊的申請，向審批者展示了創新和令人鼓舞的治療方法，加州再生藥物學院了解到市場需求很大。

希望之城國家醫療中心兒科和免疫腫瘤學助理教授王力德。（City of Hope提供）

2016年王力德來到希望之城醫院，並與這裡的同事們合作，將這種有前途的療法帶給腦腫瘤兒童。他認為，這有助於徹底改變人們對癌症的看法和治療方式。「我們的應用是成功的，因為我們有一個創新且精心設計的試驗，有望幫助患有侵襲性腦腫瘤的孩童。」

兒科腦腫瘤CAR T細胞試驗獲得該項重要撥款，用於研究採用CAR T細胞療法治療兒科腦腫瘤。王力德指出，目前的障礙還包括兒童癌症研究資金嚴重不足。美國國家癌症研究所是美國最大的癌症研究資助機構，但只有大約4% 的預算專門用於兒童癌症。然而，該項目迫切需要更多資金，以便做更多研究。

侵襲性兒童腦腫瘤通常是致命的，患者應該得到更好的治療。希望之城醫療中心是一個龐大的醫療機構，不僅有醫院病房，還有生產設施和實驗室，工作重點是收集和分析重要的樣本數據，改善CAR T細胞療法對癌症的效果。但是，這項創造性的醫療方法通過多個部門的合作進行，臨床試驗團隊可能涉及100多人，以及需要更多時間和人力。

王力德介紹，840萬元科研經費分為三年撥給，每完成一階段實驗成果撥給一筆經費。大部分經費將用於兒童治療實驗，這方面耗資很大，例如生產CAR T細胞需要五周時間。因此，王力德團隊需要更多研究資金，也希望社會捐款贊助希望之城，造福這裡的腦腫瘤病童。

此外，王力德還領導一個研究實驗室，該團隊有七人。「我們的目標是改善癌症兒童的CAR T細胞療法。我們正在努力開發下一代的治療方法，能夠對未來的患者有更好的療效。」