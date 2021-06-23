王家3兄弟皆才俊 父母尊重是最大動力

王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王氏三兄弟皆為青年才俊。大哥王力德醫學博士，現任職希望之城國家醫療中心兒科和免疫腫瘤學助理教授。二弟王力宏是歌手兼詞曲作者，也是華人 演藝界最有才華的藝人之一，曾獲2019年洛杉磯 美亞娛樂峰會遊戲改革者獎。三弟王力凱（Lee-kai Wang）畢業於麻省理工學院（MIT）獲得數學學位，現任職UCLA的Stan Nelson實驗室／精準健康研究所生物信息學數據科學家。他們的成長過程和成功經歷也引起海內外華人的興趣。

王力德說，「父母對我們的成長有很大影響」。他父親畢業於台大醫學系，是一個兒科神經科醫生，母親是台灣 政大高材生，也是一個很有天才的藝術家，他們兄弟三人成長於科學和音樂的環境中。父母鼓勵他們按照自己的興趣發展，從來不說他們長大了應該做什麼，而是要求他們一旦確定了自己的志向就要努力做好。後來，三兄弟在各自的領域內均有建樹。

王力德總結說，「我們都很幸運。首先，我們自己都很努力；其次，父母給了我們機會。」因為從小成長於科學和音樂的環境中，可以「跳出框框思考」（Think outside the box），這樣比較有創造力。王力宏在音樂工作室創作也需要分析和思考，而他自己在實驗室工作也需要有活力和靈感，而且，王力德也會拉小提琴，科學和藝術相得益彰。

2019年 11月在洛杉磯舉行的美亞娛樂峰會（Asia Entertainment Summit），歌手兼詞曲作者王力宏榮獲遊戲改革者獎。（王力德提供）

2019年11月5日在洛杉磯舉行的美亞娛樂峰會（Asia Entertainment Summit），王力宏榮獲遊戲改革者獎。王力宏在獲獎演說中曾指出，每當有年輕人向他討教成功之道時，他都會告訴他們，要善待他們的家人，沒有家人的支持，在這個行業很難蓬勃發展。