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洛縣衛生局：Delta病毒威脅日增 未打疫苗者最危險

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局局長費若21日表示，洛杉磯縣疫情持續平穩下降，但Delta變種病毒的威脅近日上升，未打疫苗人群以及100萬青少年最不安全。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣公共衛生局局長費若21日表示，洛杉磯縣疫情持續平穩下降，但Delta變種病毒的威脅近日上升，未打疫苗人群以及100萬青少年最不安全。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局21日警告，洛杉磯縣疫情持續平穩下降，但Delta變種病毒的威脅近日上升，未打疫苗人群以及100萬青少年最不安全。

洛杉磯縣公共衛生局長費若當天報告疫情表示，洛縣21日新增感染258例，新增三人死亡，全縣新冠感染住院人數也從上周六的219人下降到213人，重症監護從45人下降到38人，各項疫情數字平穩下降。

不過費若提醒民眾，雖然加州全面重開，但疫情並沒有停止脚步。事實上，今年4月至6月在洛縣出現64例Delta變種病毒病例，在經過兩個月的緩慢發展後，近日對社區的威脅上升，「這種變體似乎具有高度傳染性，它甚至比其他具有高度傳染性的COVID 變體更具傳染性」，完全接種疫苗的人，似乎可以很好地免受Delta變種病毒的感染，但只接種一劑疫苗的人面臨的挑戰很大，尤其完全未打疫苗的人群，以及洛縣100萬名12歲以下人士，危險更高。

費若表示，統計到本周一，洛縣共施打疫苗1018萬3455針，接種一針的有571萬7803人，完成兩針接種的446萬5652人。

在5月15日至6月12日兩個多星期中，亞裔每10萬人總感染人數從11人降低到六人，住院人數從2.2人降低到1.1人，死亡人數從0.7人降低到0.1人。亞裔是各族裔中感染住院和死亡比例最低的族群，最高的是非裔，拉丁裔和白人其次。

費若表示，為鼓勵尚未接種疫苗的民眾儘快接種疫苗，公共衛生局為民眾提供了最便捷的渠道，包括在各地增加很多社區接種站，提供周末和晚間接種服務，無需預約，目前洛縣的便民疫苗接種站多達247個，民眾可上洛縣公衛局網站查詢離自己最近的接種站。

針對部分民眾至今依然對疫苗的副作用的擔心，費若表示，目前接到的疫情副作用報告包括心肌炎、胸痛呼吸短促，心跳加速等，但這些情況非常罕見，目前1億5000萬人中確定的只有226例，正在調查核實的250多人。確診案例中大多是16歲以上人士，大多數情況是在第二針出現，大多數人在治療後很快恢復正常。

洛縣公衛局當天重申加州重啓指南。費若說，已接種疫苗的民眾安全係數大大增加，保護未接種疫苗人群和12歲以下人士成爲當務之急。已接種疫苗的人在接觸不熟悉的老人，或有潛在健康問題人士以及12歲以下未打疫苗人群時，建議都要戴口罩、保持距離。

公衛局同時期望公司行號和企業給與配合，所有未接種疫苗的員工，在室内或共乘汽車中都要戴口罩（除非單獨獨處一室，或在飲食時間），人多場合，建議未接種疫苗人士使用醫用口罩或兩層口罩；無論是否已接種疫苗，所有人在公共捷運、參加12歲或以下人士活動、進出醫院和老人院、加州或縣地的教改場所、避暑中心、遊民中心以及5000人以上的大型室内活動，都要求戴口罩。

洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲呼籲民眾接種疫苗，保護自己和周邊人。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲呼籲民眾接種疫苗，保護自己和周邊人。（記者楊青／攝影）

疫苗 洛縣 疫情

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