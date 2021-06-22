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加州欠繳租金 州長允全部埋單

編譯組／綜合報導
加州考慮延長原訂6月30日到期的租客驅逐保護令。圖為先前抗議驅逐房客的示威遊行。（美聯社）
加州考慮延長原訂6月30日到期的租客驅逐保護令。圖為先前抗議驅逐房客的示威遊行。（美聯社）

加州考慮延長原訂6月30日到期，對未付租金者遭驅逐的保護令。原本對未付租金驅逐保護的命令是暫時性，但事實證明，目前恐難以取消。美聯社報導，州長紐森承諾，加州將付清因新冠肺炎疫情影響，積累的所有逾期租金。這是給房東的承諾，也給租客一個清白的紀錄。

紐森和立法人員正開會討論相關細節，這是該州約2600億元預算談判的一部分。驅逐令的延長，似乎可能讓加州有更多時間花錢支付未付租金，但房東和租戶權利組織，仍在爭論究竟延期保護令應持續多久。

43歲單身母親Kelli Lloyd說，「期望人們7月1日就有錢支付房租是不公平的」，她說，自去年3月分疫情開始以來，一直沒工作。這位加州人社區賦權倡導組織（Alliance of California for Community Empowerment）成員，每月應支付1942元，在南洛杉磯支付一套兩房兩浴公寓，但去年失業以來，照顧在家上課的孩子，一直沒工作，積欠3萬元租金。

與此同時，北加州索諾瑪（Sonoma）縣葡萄酒鄉地區，物業經理Keith Becker說，物業有14名租戶，拖欠超過10萬元租金，給業主帶來經濟壓力。

許多業主厭倦了無窮盡的租客保護措施，他們認為這些保護令，主要是解決突發性公共衛生事件，但並非永久性。

加州共有52億元用於支付租客租金，這些資金來自國會批准的多項援助計畫。紐森住房和無家可歸問題資深顧問Jason Elliott表示，這筆經費似乎足以支付該州所有未付租金。

然而，該州分配這筆錢的速度很慢，且不太可能在本月底用完。根據加州住房和社區發展部報告顯示，5月31日前的4億9000萬元租金援助請求中，僅支付了3200萬元。

一些房東認為，加州經濟快速復甦，是不延長暫時驅逐保護令的理由。自2月以來，加州新增49萬5000個工作崗位。僅4月份，加州占全美新工作崗位的38%。紐森在15日全面取消企業所有限制，經濟全面重啟，「我們正恢復正常，是時候交房租了」。

根據哈佛大學經濟追蹤機構Opportunity Insights數據，雖然中高薪工作就業率超過疫情前水平，但自2020年1月以來，年收入低於2萬7000元者的就業率，下降38%以上。

西部法律與貧困中心（Western Center on Law and Poverty）資深律師Madeline Howard說，「股市可能很好，技術上可能重新開放，但低薪工作者，一些不成比例的有色人種，經濟還沒恢復。」

加州 租金 紐森

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