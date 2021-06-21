我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

最近才現蹤…Delta變種病毒 洛縣驚見64例

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛縣發現多例Delta變異病毒，傳播多發生在家庭內部。（unsplash.com）
洛縣發現多例Delta變異病毒，傳播多發生在家庭內部。（unsplash.com）

洛杉磯縣公共衛生局表示，4月底至6月初，在洛縣居民中共發現64例Delta變種病毒感染病例，其中大部分是在過去幾周發現，這種變異病毒傳播，大部分似乎發生在家庭內。

衛生官員最近特別關注Delta變種病毒，之前稱為印度變種，這種變體和相關的Kappa變體導致印度疫情大規模爆發，英國最近病例激增，以及世界其他地方的疫情持續爆發，都是因為Delta變種病毒導致。據相關數據，Delta變種病毒具有高度傳染性，比其他具有高度傳染性的變種病毒更具傳染性。

根據洛縣公衛局數據，洛縣6月20日新增258例新冠病例，新增三例死亡，週日數據使洛縣的確診總數達124萬7618例，自疫情開始以來洛縣已有2萬4441人死亡。截至週日，洛縣共有213人因新冠疫情住院，低於週六的219人，重症監護室中有45名新冠患者，高於前一天的38名。

「科學和數據都清楚表明，疫苗是保護自己免受新冠病毒，和Delta變種病毒的最佳方式。」公衛局長費若(Barbara Ferrer) 說，「洛縣經歷16個月巨大動盪和損失後，我們現在可以分享真正的希望，我繼續鼓勵大家盡快接種疫苗，整個洛縣仍然可以廣泛接種疫苗。」

儘管加州已取消大多數疫情限制，洛縣衛生官員敦促居民繼續進行防護，如果未接種疫苗的人計畫與其他未接種疫苗的人互動，尤其在室內，建議他們考慮「更高等級的保護」，例如戴兩層口罩或戴N95口罩。

截至6月17日，洛縣有近440萬人完全接種疫苗，但其中只有1696人的新冠檢測呈陽性，比率為0.04%，在這些突破性病例中，只有139人必須住院，佔接種人口0.003%，死亡19人，相當於0.0004%。

為鼓勵更多人接種疫苗，洛縣繼續提供激勵措施。在洛縣、洛市或聖約翰威爾兒童和家庭中心（St. John's Well Child and Family Center）運營的接種點注射疫苗的人，都有機會贏取11月Pepe Aguilar音樂會的門票，或好萊塢環球影城20人的VIP套餐。獎勵機會涵蓋任何前來接受第一劑注射的人，或來接種第二劑疫苗，並帶來另一個需要接種第一劑的人。

同時，六旗主題公園提供5萬張主題公園免費門票。加州並將於7月1日舉行另一場疫苗激勵抽獎活動，贈送六份加州度假套餐。

洛縣 疫苗 變種病毒

上一則

對抗水危機 華裔專家王竹青提3解方

下一則

台灣疫苗團商機多 洛杉磯旅行社、租車行受惠

延伸閱讀

紐時：美捐台250萬劑疫苗 美中關係恐更緊繃

紐時：美捐台250萬劑疫苗 美中關係恐更緊繃
Delta變種病毒似更易傳染年輕人 未打疫苗快去打

Delta變種病毒似更易傳染年輕人 未打疫苗快去打
砸錢買疫苗 他指台積電、德國、台灣3方都贏

砸錢買疫苗 他指台積電、德國、台灣3方都贏
國民黨籲超買WHO認證疫苗 讓台灣人可以自選廠牌接種

國民黨籲超買WHO認證疫苗 讓台灣人可以自選廠牌接種
Delta病毒擴散全球 專家憂疫情復燃

Delta病毒擴散全球 專家憂疫情復燃
中製疫苗填補亞洲供應缺口 解開發中國家燃眉之急

中製疫苗填補亞洲供應缺口 解開發中國家燃眉之急

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42
現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

2021-06-14 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元