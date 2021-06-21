最近才現蹤…Delta變種病毒 洛縣驚見64例

洛縣發現多例Delta變異病毒，傳播多發生在家庭內部。（unsplash.com）

洛杉磯縣公共衛生局表示，4月底至6月初，在洛縣 居民中共發現64例Delta變種病毒 感染病例，其中大部分是在過去幾周發現，這種變異病毒傳播，大部分似乎發生在家庭內。

衛生官員最近特別關注Delta變種病毒，之前稱為印度變種，這種變體和相關的Kappa變體導致印度疫情大規模爆發，英國最近病例激增，以及世界其他地方的疫情持續爆發，都是因為Delta變種病毒導致。據相關數據，Delta變種病毒具有高度傳染性，比其他具有高度傳染性的變種病毒更具傳染性。

根據洛縣公衛局數據，洛縣6月20日新增258例新冠病例，新增三例死亡，週日數據使洛縣的確診總數達124萬7618例，自疫情開始以來洛縣已有2萬4441人死亡。截至週日，洛縣共有213人因新冠疫情住院，低於週六的219人，重症監護室中有45名新冠患者，高於前一天的38名。

「科學和數據都清楚表明，疫苗 是保護自己免受新冠病毒，和Delta變種病毒的最佳方式。」公衛局長費若(Barbara Ferrer) 說，「洛縣經歷16個月巨大動盪和損失後，我們現在可以分享真正的希望，我繼續鼓勵大家盡快接種疫苗，整個洛縣仍然可以廣泛接種疫苗。」

儘管加州已取消大多數疫情限制，洛縣衛生官員敦促居民繼續進行防護，如果未接種疫苗的人計畫與其他未接種疫苗的人互動，尤其在室內，建議他們考慮「更高等級的保護」，例如戴兩層口罩或戴N95口罩。

截至6月17日，洛縣有近440萬人完全接種疫苗，但其中只有1696人的新冠檢測呈陽性，比率為0.04%，在這些突破性病例中，只有139人必須住院，佔接種人口0.003%，死亡19人，相當於0.0004%。

為鼓勵更多人接種疫苗，洛縣繼續提供激勵措施。在洛縣、洛市或聖約翰威爾兒童和家庭中心（St. John's Well Child and Family Center）運營的接種點注射疫苗的人，都有機會贏取11月Pepe Aguilar音樂會的門票，或好萊塢環球影城20人的VIP套餐。獎勵機會涵蓋任何前來接受第一劑注射的人，或來接種第二劑疫苗，並帶來另一個需要接種第一劑的人。

同時，六旗主題公園提供5萬張主題公園免費門票。加州並將於7月1日舉行另一場疫苗激勵抽獎活動，贈送六份加州度假套餐。