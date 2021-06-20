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加州九成地區進入極端乾旱狀態

記者楊青／洛杉磯報導
華盛頓大學全球環境與健康中心教授Kristie L. Ebi。(視訊截圖)
華盛頓大學全球環境與健康中心教授Kristie L. Ebi。(視訊截圖)

氣候暖化以及氣候惡化對人類生活艱難指數升高的可能性，再度成爲科學研究和社會關注的焦點。美西地區多位氣候及環境科學家和可持續性社會研究學者18日表示，氣候惡化大大提升全球民眾生活艱難指數，新冠疫情更是讓貧困地區和少數族裔遭受的氣候惡化後果雪上加霜，在加州，九成地區目前已處於極端乾旱狀況，應引起社會廣泛重視。

應少數族裔媒體（Ethnic Media Services）邀請，來自華盛頓大學、洛杉磯加大和國家大氣研究中心的多位科學家和學者18日討論氣候暖化和新冠疫情對人類生活的影響。

華盛頓大學全球環境與健康中心教授Kristie L. Ebi表示，很多人沒有意識到熱浪會殺人，每年夏天，全美和世界各地都有高溫奪人性命的報導，歐洲2003年因百年不遇的熱浪失去1萬7000人，印度今年的異常乾熱氣候也造成2000多人死亡，亞利桑那是全美最高溫的州，但世界各國到目前爲止依然嚴重缺乏乾旱和熱浪，對人類危害的系統監測和統計數據。

她認爲，數據的缺乏在某種程度上造成了很多人對地球暖化議題的迷思，有人堅信不疑，有人將信將疑，有人完全不信。但事實是，最近這些年人類遭遇的愈來愈不尋常的天氣和氣候已説明問題。

國家大氣研究中心氣候科學家Daniel Swain以加州爲例，説明全球氣候變化情況。他表示，加州近年進入將近半個世紀以來最爲乾旱狀態，九成地區目前處於極度乾旱且每況愈下，加州目前的乾熱情況達到歷史上的最大值，這是因爲多年的乾旱累積讓加州土壤濕度大大降低，加劇溫度上升、降水量減少，植被越來越乾，野火頻率增高，惡性循環。

Swain解釋，從太陽傳達給地球地表的能量與地球對外輸送和釋放的能量本應平衡，但現在太陽傳給地球的能量沒有變化，但離開地球的能量卻降低了，這就像一個浴缸，進入浴缸的水沒有變少，但排水量減少了，浴缸水位就會上升。現在氣候變化導致停留在地球的能量不斷上升，過去幾十年來美國的科學家，一直在關注是否其他物質的排放源造成氣候暖化，結果發現唯一可能的成因就是人類排放的二氧化碳。

Swain表示，溫室氣體會導致地球輸出的能量無法排放到太空中，結果在地球形成一層「毯子」，卻無法或減緩熱量向外排放，這種單方向的窗口，短期内會阻止地球能量排放，長期會導致地球溫度升高，地球能量排放不暢會導致地球上空的毯子會愈來愈厚。他說，溫室氣體來自人類活動、燃料燃燒、生物燃料，如汽油、石油、交通、工廠行為和農業肥料等等。他認爲，人類能夠解決這個問題，但遺憾的是，到目前爲止，大家對它的認識和重視嚴重不足。

洛杉磯加大環境可持續研究所研究員Aradhna E. Tripati表示，人類已開始為氣候變化付出代價，很多家庭在災難氣候中失去親人。氣候模型顯示，新冠疫情之後的氣候變化對低收入和少數族裔團體更將是毀滅性的打擊，一些人可以應對氣候變化，但資源不足的群體，處境更加艱難。她認爲，少數族裔和落後地區應加入改變氣候變化決策，讓環保政策更加符合實際需要。

氣候變化圖顯示，加州大部分地區已處於極端乾旱狀態。（國家大氣研究中心）
氣候變化圖顯示，加州大部分地區已處於極端乾旱狀態。（國家大氣研究中心）
國家大氣研究中心氣候科學家Daniel Swain。(視訊截圖)
國家大氣研究中心氣候科學家Daniel Swain。(視訊截圖)
洛杉磯加大環境可持續研究所研究員Aradhna E. Tripati。(視訊截圖...
洛杉磯加大環境可持續研究所研究員Aradhna E. Tripati。(視訊截圖)

加州 暖化 洛杉磯加大

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