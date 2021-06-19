加州建疫苗接種數碼卡 方便民眾隨時查看使用

加州建立疫苗接種數碼卡方便民眾隨時使用。(NBC)

加州 公共衛生部門和州政府18日表示，除了聯邦部門提供的疫苗 接種證明之外，加州將提供已接種疫苗的電子證書，該種數碼卡方便民眾隨時在需要的場合出示。

加州公共衛生廳18日表示，雖然每個接種過新冠疫苗的人，都應該收到美國 疾病控制與預防中心的一張白紙卡，詳細說明他們在何時何地接種疫苗，但加州將為居民提供另一種電子版本選擇，為民眾提供更方便的備份。

該系統可通過myvaccinerecord.cdph.ca.gov建立私人疫苗接種檔案。到達該網頁後，居民提供他們的姓名、出生日期以及他們在接種疫苗時使用的電子郵件或手機號碼，即可建立相關檔案，以便隨時使用。與此同時，民眾還需要創建一個個人識別碼，使用該識別碼可隨時查看自己接種紀錄的副本，也可以通過建立可掃描二維碼進入觀看檔案紀錄。

州府首席信息官和加州科技部主管Amy Tong18日在一份聲明中表示，這次是加州公共衛生廳與科技行業合作，並諮詢加州頂級企業、服務和活動供應商，創建的一個適用於所有行業的系統，該電子檔案系統為加州人提供另一種更簡單的方式，來查看他們自己的COVID-19免疫情況。

根據本周生效的加州重新開放指南，加州可能要求民眾參加超過5000人的室內活動時，要提供疫苗接種證明，例如體育賽事或大型會議，在這種情況下，參與者可以提交冠狀病毒檢測呈陰性的文件以進入。

對於至少有1萬人參加的戶外活動，沒有强行的健康證明要求，但也建議提供疫苗接種證明或陰性測試證明。公衛部門以及個體企業或場所可以根據實際情況提出更嚴格的要求。