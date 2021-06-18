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失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

編譯組／綜合報導
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

加州就業發展局（EDD）本周宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，將失去疫情期間的豁免權，不能再領失業救濟金補貼。

州長紐森2020年初決定，基於新冠防疫考量，不願回到不安全工作環境的失業者，可在不找工作的情況下繼續請領失業補助。但是就業發展局的最新決定，形同仿效其他25州，以行政手段要求失業者重回職場。 

基於新冠疫情，各州多半都允許不願求職的勞工繼續請領失業給付，然而單是加州一地就有超過2000萬件的失業補助請領案件，發放金額高達1280億元。鑒於新冠疫情和緩，越來越多人完成接種，許多雇主開始抱怨，員工寧可待業也不願回來工作。因此就業發展局長沙恩茲（Rita Saenz）表示，加州已經提供夠多的資源，協助勞工找到既安全又妥適的工作環境，這些措施應該成為經濟繼續成長的助力。 

一般狀況下，失業勞工可獲得加州政府每周450元補貼。但在疫情期間，聯邦額外增加了每周300元補貼，但後者預定今年9月失效。統計顯示，加州自從2月以來已經增加39萬個工作機會，但加州的失業率8.3%仍是全美第二高，請領失業給付者仍然達200萬人，許多就業媒合機構也抱怨，上門求職的人越來越少。

加州 就業 疫情

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