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路怒殺學童 被告1周2度舉槍 檢要求提高保釋金

【聖塔安那訊】
六歲男童艾登在乘坐母親的汽車上學時被人從後面開槍射殺，子彈穿過汽車後箱擊中坐在後座加高椅上的艾登。（李若提供）
六歲男童艾登在乘坐母親的汽車上學時被人從後面開槍射殺，子彈穿過汽車後箱擊中坐在後座加高椅上的艾登。（李若提供）

因路怒而在高速公路上射殺一名六歲男孩的兩名凶嫌，將於18日（周五）在聖塔安那法庭過堂，檢方17日向法庭提報的文件顯示，向受害男孩開槍的24歲男子在5月21日開槍事件後沒幾天，再次發生路怒，在高速公路上向另外一名駕駛人舉槍，所幸當事人當時表示已經報警嚇走對方躲過一劫。兩次路怒發生，23歲的華女都是駕駛人，且有某種程度的參與。檢方已要求法官進一步提高兩人的相關保釋金。

因路怒而在高速公路上射殺一名六歲男孩的兩名凶嫌、24歲的Marcus Antho...
因路怒而在高速公路上射殺一名六歲男孩的兩名凶嫌、24歲的Marcus Anthony Eriz（左）和23歲的Wynne Lee（右）將於18日本周五在聖塔安那法庭過堂。（警方提供）

檢：被告恐逃 威脅公眾

24歲的埃里茲（Marcus Anthony 埃里茲）和23歲的李瑋（Wynne Lee，譯音）預訂本週五在聖塔安那高等法院提審，橙縣高等法院法官拉里．耶林 (Larry Yellin) 表示將考慮檢察官提出的將保釋金設定在高於平常水平的請求。

檢方提出提高保釋金的理由是，凶嫌不但難以控制自己的情緒，而且很可能逃走，即便警方收走其擁有的許多槍枝，他仍可能使用其他致命性武器，可能對公眾安全構成極大威脅。

負責本案起訴的橙縣地檢署檢察官，17日向法庭提報的文件，披露六歲男童艾登（Aiden Leos）5月21日慘遭槍殺的更多細節。案發當天上午8時左右，艾登母親克魯南（Joanna Cloonan）開著一輛雪佛蘭Sonic送他上幼稚園 。大約8時左右，克魯南的雪佛蘭被兩名被告的大眾高爾夫運動車超車。當時兩名被告駕駛的大眾汽車由李瑋開車，埃里茲坐在汽車前排乘客位。

檢察官表示，當時李瑋駕駛的汽車本來跟在克魯南汽車後面，但汽車在轉向快車道時，以極高的加速超車到克魯南前面，快速超車後，李瑋向受害者車輛出示了一個「和平標誌」手勢並繼續駕駛。

汽車後座 母看兒胸部中彈

她駕駛幾英里後，當克魯南合併到91號公路繼續向東行駛經過埃里茲和李瑋的汽車時，她向兩人竪了個中指。很快地，她聽到一聲巨響，汽車後座的小兒子同時「哦」了一聲。克魯南立即靠邊停車，看到兒子胸部受傷。8點39分，艾登在橙縣兒童醫院宣佈重傷不治死亡。

埃里茲6月6日在接受調查人員問話時表示，他當時對克魯南的中指手勢「很生氣」，他抓起他裝滿子彈的格洛克17手槍發了一槍。根據檢察官起訴書，「他搖下乘客車窗，朝她的汽車開了一槍。向受害者開槍後，被告汽車繼續在91號公路東行，前往兩人工作的高地市（city of Highland）」。兩人工作了一整天，然後回家。

檢察官在將提起臨時動議的法庭文件中表示，在5月24日至28日這一周，埃里茲和李瑋在高速公路上駕駛時，曾與另一名駕駛人發生爭執，「當李瑋開車在91東行路上時，埃里茲坐在汽車前排。一輛藍色特斯拉汽車的駕駛做了一些動作，讓埃里茲非常生氣，他再次掏出槍，向特斯拉的駕駛揮舞。但該駕駛告訴他，「已致電警察」，聽到對方這麽說，兩人的車開走了。

兩人犯案後 申請新工作

檢察官表示，埃里茲的一名同事在5月28 日告訴他，檢方懷疑的汽車，很像他和李瑋平常開的汽車。在5月28日之後，埃里茲將案發時使用的大眾汽車藏到他奶奶位於惠提爾的家中車庫，改爲開他的紅色卡車上下班。

檢察官表示， 埃里茲聲稱當時他在互聯網上看到關於艾登死亡的報導，「立即」知道自己應對男孩的死負責。他將想法告訴了李瑋。埃里茲6月3日並剃掉了他的大鬍子，將長髮紮成一條辮子。兩名被告還在 5月28日之後申請一份新工作。

擁有不同槍枝 熱愛射擊

檢察官表示，埃里茲擁有多支槍械，包括一把AR、一把左輪手槍和一把格洛克 17手槍，他的社交媒體上有各種照片和視頻，顯示不僅擁有不同種類的槍，而且熱衷射擊，他承認經常攜帶槍枝坐車和上班。拿走他的槍不會阻止他使用別的武器。檢察官稱，李瑋也對公眾構成威脅，她明明知道埃里茲在她的車上放了槍，卻從來沒有制止，案發後也沒有打911報案，兩次路怒事件中，都是她開車。

汽車 檢察官 橙縣

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