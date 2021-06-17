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洛城芝城誰宜居？前者氣候好美食多 後者房價低華人少

記者邵敏／洛杉磯報導
戴天汶一家如今在芝加哥的房子。（戴天汶提供）
戴天汶一家如今在芝加哥的房子。（戴天汶提供）

洛杉磯芝加哥相距兩千哩，氣候、自然環境、房價等各方面都大不相同。因為疫情，家住洛杉磯亞凱迪亞市（Arcadia）的戴天汶一家搬遷到芝加哥。

在芝加哥定居一段時間後，戴天汶說，兩地相比，各有優劣。他們之前在亞市的房子價值170多萬，如今在芝加哥買的這套房子價值60多萬，「芝加哥房價便宜，同樣四間臥室的獨幢別墅，價格相差100多萬，但芝加哥房子質量沒有洛杉磯好，我們選擇當地很好的社區，但房屋裝修材料很粗糙，泳池也很簡陋。」

芝加哥房價雖便宜，但產業稅卻很高，戴天汶說他們在亞市的房子每年約1.8萬元產業稅，芝加哥的房子雖便宜了100多萬，但產業稅每年1.5萬，相差不多。

從氣候來說，洛杉磯則遠勝芝加哥，「洛杉磯氣候真是無敵，一年四季每天都可以出去散步、戶外活動。芝加哥夏天特別熱、冬天特別冷，只有春秋兩季可以出去，但春秋兩季的時間又特別短。」除氣候外，戴天汶覺得，在洛杉磯可以品嚐到世界各地的美食，中餐館也很多，芝加哥也沒法比。

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戴天汶一家以前在亞凱迪亞市的房子。（戴天汶提供）
戴天汶一家以前在亞凱迪亞市的房子。（戴天汶提供）

物價開支相比，芝加哥便宜不少，戴天汶說，「比如洛杉磯的托兒所特別貴，之前送兒子去亞市一家日托，每週兩天，一個月就要1200多元；但芝加哥最好的日托，一周三天，一個月也就1200多元，而且環境條件比洛杉磯好很多。」

從洛杉磯舉家搬到芝加哥已近半年，戴天汶一家正在慢慢適應當地生活。他們最大的障礙是當地華人少，目前就讀九年級的女兒也覺得在學校中不易融入，「洛杉磯學校華人多，因為背景文化相同，女兒更喜歡和華人孩子待在一起，但這邊幾乎沒有華人孩子。」

不易融進當地的生活，還有一個原因是疫情，戴天汶說：「因為疫情還沒有結束，大家都戴著口罩，人與人之間就像有一道鴻溝，很難交朋友。」

去年9月，因為疫情，戴天汶一家從洛杉磯出發，在抵達芝加哥生活了一段時間之後，他們才決定在這個城市定居。戴天汶丈夫的弟弟在芝加哥工作，家中有兩個兒子，戴天汶的女兒跟堂弟們一起生活，非常開心。當時戴天汶就考慮，不如搬到芝加哥，兩家人在一起比較熱鬧，「反正我們夫妻倆都沒有工作，住哪都一樣，主要就是考慮孩子的成長。」

此外，芝加哥的自然環境深深吸引了戴天汶，「到處都是大片草地、森林，是那種腳都踩不進去的原始森林，我特別喜歡，這才是我想像中美國的樣子，大片草地上座落著幾棟房子。」

戴天汶一家2014年移民美國，一開始就在洛杉磯定居，她回憶，剛到洛杉磯感覺像到了大農村，「以前在中國大城市生活，硬件設施『高大上』，但洛杉磯破破舊舊的，後來待久了慢慢也喜歡了。」如今開始在芝加哥定居，戴天汶覺得無論在美國哪裡生活，自己都是一個過客，最懷念的還是故鄉中國。

芝加哥 洛杉磯 疫情

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