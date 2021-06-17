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台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

大熱天飲冰戲水樂 露天勞動苦

記者啟鉻╱洛杉磯報導
炎熱高溫下洗車工。（記者啟鉻／攝影）
炎熱高溫下洗車工。（記者啟鉻／攝影）

南加自15日開始已經連續兩天進入高溫烘烤模式，16日國家氣象局對部分地區居民發出高溫警報。對於進入夏季高溫天氣，南加居民似已習以為常，且正逢加州全面重啟，各行業恢復正常，以致民眾為了消暑紛紛到餐廳品嚐大冷麵、嘗試新品牌冷飲、到購物中心戲水降溫。但室外勞動者依舊繼續工作，無懼室外三位數高溫。

國家氣象局16日對南加部分地區發出極高溫和高溫警報，持續至17日晚9時。部分地區華氏108度。有關單位指出，高溫會增加潛在熱病，尤其不利室外工作者。不過南加居民似已對高溫天氣習以為常，生活繼續，工作正常，看不出有什麼影響。

奇諾岡市中心步行街孩童戲水消暑。（記者啟鉻╱攝影）
奇諾岡市中心步行街孩童戲水消暑。（記者啟鉻╱攝影）

華人居民較多的蒙特利公園市，一家經營冷麵的東北風味餐廳，特別在招牌上標示特色大冷麵；似乎在炎熱夏季吃一碗東北大冷麵，會聯想到東北的涼爽天氣，也成了消暑美食。也的確在中國東北，每逢炎熱夏季，大冷麵是當地居民最愛。兩名就讀戴維斯加州大學的華人留學生特意在這家餐廳點了東北大冷麵，他們表示來自中國東北，在美國品嚐地道家鄉大冷麵，頓時感覺高溫消退了不少。

在華人熟悉的「丁胖子」廣場，一家華資烘焙店經理表示，夏季高溫模式，特意推出引進台灣的飲品Chachago「茶茶GO」，新型茶飲將提供給顧客新體驗。也有商家雖然沒有冰品茶飲，但為了吸引顧客，特意在門上掛著「冷氣開放」，吸引顧客上門。

聖谷東區奇諾岡市中心步行街的噴泉戲水區，則成了孩童們的最愛。購物中心全面重啟，不少家庭前來購物休閒，家長陪著孩子享受戲水樂趣，在炎熱夏季成了有趣一景。孩子們戲水歡笑，為經過年餘疫情煎熬的人們，增添了享受輕鬆休閒時光的更多樂趣。

有華資商家掛出冷氣開放標誌。（記者啟鉻／攝影）
有華資商家掛出冷氣開放標誌。（記者啟鉻／攝影）

但在炎熱高溫下， 仍有很多勞動者在室外高溫下繼續勞作，他們有的是擦車工、工務局施工人員、建築工以及街頭叫賣商販。有的則是遊民，因為無所事事，在露天打起瞌睡。在奇諾市一處施工地點，西裔工作人員表示，已經習慣高溫天氣，即使在室外，也會繼續工作，中間也會定時休息，降溫主要靠飲水。

華資烘焙商家推出台灣引進「茶茶GO」新式茶飲。（記者啟鉻／攝影）
華資烘焙商家推出台灣引進「茶茶GO」新式茶飲。（記者啟鉻／攝影）

由於擔心社區降溫中心室內人多，一些華人選擇到大型購物中心，享受這裡的涼爽環境。被譽為「老頑童」的楊先生就選擇到住家附近有樹蔭的山上消暑健行，他表示，將組織「抱團養老」群組部分成員舉行消暑休閒遊，預計近期就可成行。

正在施工的露天勞動者，頂著高溫繼續工作。（記者啟鉻／攝影）
正在施工的露天勞動者，頂著高溫繼續工作。（記者啟鉻／攝影）
在炎熱夏季，一碗東北大冷麵成為消暑美食。（記者啟鉻／攝影）
在炎熱夏季，一碗東北大冷麵成為消暑美食。（記者啟鉻／攝影）

高溫 南加 華人

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