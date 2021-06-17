首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體大減

華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的醫護人員是南加地區最早一批接種疫苗 的人員，如今時隔約半年。該院有醫生最近的抗體檢測 顯示，抗體已經大大下降。醫生仍建議民眾施打疫苗，不過也要繼續做好日常防疫。

該院麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健於去年12月21日施打了第一針輝瑞疫苗，1月中旬施打了第二針。他自願參加了醫院的疫苗抗體研究，上個月進行了疫苗完全接種後16周（四個月）的抗體檢測，最近收到了結果。

他表示，檢測對象主要是抗刺突蛋白抗體IgG，如果這一數值大於50就屬於陽性，這意味著有抗體，即對該病毒有一定的防禦力。在早先的幾次檢測中，林永健在打第二針十天後，抗體產生非常強烈，抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG 結果是23298，比陽性值超過近500倍之多。而到了兩個月（八週）後，該結果就下降到了4800，比前一次結果大幅度下降，但仍比標準陽性值50超過近100倍。

而到了最近的一次檢測，該結果就降到了1500，比前一次結果又大幅度下降，但仍比陽性值50超過近30倍。而另一種抗刺突蛋白抗體IgM已經陰性，也就是減少到了標準線以下了。

他表示，自己的另外兩個同事的四個月後IgG結果也分別是1900和2400，都比兩個月的抗體結果下降了許多。而再下次是將是六個月（24週）的抽血複查，以後還有一年、一年半和兩年的抗體抽血檢查，他也很期待結果。

林永健總結表示，從自己和周圍同事的檢測結果看來，保護力還是有效的，只是降低幅度非常大。由此產生的問題，也就是全人類都亟待解答的問題，是否每年都要打才安全，以及是否需要打第三針。他表示，這就是他之所以參與研究，想要回答的問題。他個人推測，如果之後六個月、九個月的檢測結果顯示還能維持在標準線以上，那麼就不用第三針，以後只需要一年打一次就好。如果屆時結果顯示需要打第三針的話，還要看加一針能持續多久。

不過即使抗體數值下降很快，他也鼓勵民眾積極施打疫苗，因為雖然打過之後不是百分百免疫，仍有感染風險，但是重症乃至死亡的情況幾乎可以避免。另外加州15日全面開放，他仍強調民眾要做好防疫措施。戴口罩 可能有政治或文化差異，但最好還是不要太早自己捅破防線。他強調戴口罩、不群聚、勤洗手等習慣還是非常重要，大部分醫院還是在謹慎防疫包括測體溫等，而且不戴口罩不能進醫院。

IgM、IgG抗體是什麼

當人體受到病毒感染時，會誘發一連串的免疫反應，會產生專一性蛋白質分子，也就是所謂的抗體。血清抗體檢測就是主要檢測血液中是否具有新冠病毒相關的IgM以及IgG抗體。

通常來說。「IgM抗體」是病毒感染後，最早出現免疫反應的一類抗體，大約在感染後一至兩周內出現，濃度會隨著清除病毒的作用遞減。而之後人體會產生「IgG抗體」，這類抗體則可能在體內停留數月之久。因此在檢測中，IgM陽性通常代表著「近期感染」或「正在感染」；而IgG陽性通常代表著「曾經感染」

但是施打疫苗和感染病毒產生的抗體又不太一樣。血清檢測可以看出，自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體」，以及疫苗接種後自身免疫而產生的「抗刺突蛋白抗體」。而這兩種抗體也分別有IgM和IgG，這樣可以看出，是感染還是接種疫苗產生的抗體，以及分別持續了多長時間。