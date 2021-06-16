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加州重啓 部分場所仍須戴口罩

【洛杉磯訊】
州長紐森警告說，病毒依然活躍，而且還有很多人尚未接種疫苗，戴口罩會讓大家感覺更安全。（本報檔案照）
州長紐森警告說，病毒依然活躍，而且還有很多人尚未接種疫苗，戴口罩會讓大家感覺更安全。（本報檔案照）

加州15日全面重啓，取消疫情一年多來對社交距離的要求，以及大型活動和人群聚集的限制，不過很多室内的公共場所依然要求民眾戴口罩。州長紐森警告說，病毒依然活躍，而且還有很多人尚未接種疫苗，戴口罩會讓大家感覺更安全。

加州從15日凌晨12點01分開始，取消了經濟活動和公眾聚集的四個級別的防疫限制，包括社交距離的要求和商業以及公共聚會場所容量的限制等，各行各業可以恢復到接近正常的水平經營，包括室內酒吧和餐廳，音樂會和體育賽事也可以滿負荷舉行。

加州從去年3月中旬開始實行居家令，政府和商家關門，民眾居家避疫，大多數民眾轉為在家辦公。作爲全國啓動居家令最早的州，加州也是經濟重啓最晚的州之一。

15日開始的全面重啓，讓憋了15個月的加州人大量湧出家門，地方公路和高速公路車滿爲患，不過公共衛生部門特別提醒民眾，加州對公眾戴口罩的指南與聯邦疾病防治中心（CDC）的建議保持一致，即允許完全接種疫苗的人在大多數情況下都可以不戴口罩。但在某些場所，戴口罩的要求適用於所有人，包括已接種或尚未接種疫苗者。

依然要求戴口罩的場所，包括飛機、輪船、火車、公共汽車、出租車和網約車等公共交通，以及機場等交通樞紐，如碼頭、火車站、海港、碼頭和地鐵站；K-12 學校、兒童保育設施和其他的室内青少年活動場所；醫療保健環境，包括長期護理設施；州和地方懲教設施和拘留中心；無家可歸者收容所、緊急收容所和避暑中心等。

未接種疫苗的人群前往零售店、餐館、劇院、電影院、劇院、家庭娛樂中心和政府辦公室等場所，需戴口罩。

公衛部門允許商業和活動場所運營商選擇如何執行這些規則，企業和場所可以公開發布有關口罩的規則，允許客戶和訪客「自我證明」已接種了疫苗，可以不戴口罩進入企業；私人企業可以用疫苗驗證系統，來確定是否要求個人佩戴口罩；企業也可以簡單地要求所有顧客戴上口罩。

連日來，紐森遊走全州各地，為加州解禁表達慶祝基調。與此同時，共和黨人也再次批評他對疫情處理不當，包括在過去的15個月中，公立學校長期關閉，加州的孩子失去了一年多的面對面教育；近2萬家企業永久關閉，失業率飆升。

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