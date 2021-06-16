重開之日 洛縣疫情勝過其他城市

縣公衛局局長費若15日在記者會上。（記者李雪╱攝影）

15日是加州全面重開之日，洛杉磯縣當天宣布新增六例新冠相關死亡病例和210例確診。目前洛縣 疫情數字在各方面都表現得比全國任何其他大都市區都好。

六例新死亡病例中，三人年齡在80歲以上，一人年齡在50至64歲之間，一人年齡在30至49歲之間。目前有218名新冠患者住院，其中20%在加護病房。

在疫情高峰期時，洛縣每天平均有277名居民去世。醫院也承受著巨大壓力。當時有8000多人因新冠住院，每天診斷出的新病例超過1.5萬人。如今洛縣情況比全國任何其他類似規模的都市區都好。現在洛縣平均每天每10萬人中僅診斷出1.5例病例，相比之下，紐約市 為2.8例，芝加哥2.9例，休士頓5.3例，邁阿密 9.1 例。另外洛杉磯縣只有0.4%的新冠檢測呈陽性，相比之下，紐約為 0.8%，芝加哥1.3%，休士頓 3.3%，邁阿密 3.7%。

在過去的六個月中，為了讓居民接受疫苗 而付出的巨大努力終見成果，截至6月11日，該縣接種至少一劑疫苗的民眾逾66%，而56%的人已完全接種疫苗。

縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，在經歷了16個月的巨大動盪和損失之後，現在大家終於可以懷著真正的希望向前邁進。「我們可以而且應該感到高興，同時承認和尊重使我們能夠完全重新開放的巨大集體努力」。她持續強調還要繼續致力於縮小各群體之間健康數據差距，致力於照顧那些尚未接種疫苗的人。

截至當天，工作場所仍遵循當前的 Cal/OSHA 標準，該標準繼續要求所有員工保持距離和戴口罩。 Cal/OSHA 標準委員會預計會在本周四對現行標準的擬議修改進行投票。