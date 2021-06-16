爾灣華人母女神祕失蹤 謎中謎

失蹤的華人母女吳美意（左）和付豪（右）。（FBI）

迄今仍音信杳然的2019年12月爾灣 華人母女失蹤案，根據調查全案的爾灣偵探，失蹤婦女吳美意（Amber Aiaz）的丈夫張成，最初向警方提供的案發經過，其實讓他們難以信服，並將他列為首要嫌犯。因為他在35歲的妻子吳美意和12歲的繼女付豪(Melissa Fu)失蹤後一個多星期，才報案聲稱她們在公寓被綁架。

根據洛杉磯時報和本報之前的報導，42歲的張成是網約車優步司機，他在案發後十天才向爾灣警局報案，且「故事」離奇，以致「幫助」他成為第一號嫌疑人。警方告訴他，他的故事是不可能的。

但在警方詳盡調查，包括40多小時向張某問話，和聯邦調查局（FBI）的平行調查後，偵探們說，他們還沒能推翻張某的離奇描述。因為他在不同時間被不同的人問話時所說的案發經過都一致。同時警方曾跟監他，但未發現不尋常的事。

案發的公寓。（爾灣警局）

根據警方報告和爾灣偵探的採訪，張成說，2019年11月22日下午4時半左右，他在所住的爾灣邁克森大道（Michelson Drive）上一間小公寓聽到敲門聲，當時他和付豪在家。吳美意則正從拉斯維加斯開車回家，帶著一車水果和魚，他們計畫在當地市場出售。

陌生男女上門 吳夫聲稱被迷昏

他開門後看到一男一女的陌生人，那女人右手拿著一個東西，他感覺臉上濕了，意識有點模糊就癱倒了。幾小時後，他在餐廳地板上醒來，發現地毯上有血跡，廚房牆上有血跡手印。他的妻女則都不在了，照說這個時候他妻子應該已經回到家了。

英文有限的張成指出，他在白紙上找到一張手寫的中文便條。紙條上說，他的妻女沒事，幾天後就回家了，「如果你聯繫警察 ，你就不會再見到她們」，還要他打掃公寓，表現正常，「我們在看著你」。

門下塞進便條 叮囑清除血跡

張成之後在公寓外面一處找到吳美意的Ford Explorer車，車裡有帶回來的水果和魚。他通過微信聯繫買家，把食物賣了。在接下來的幾天裡，他醒來發現有人在門下塞進便條，重複關鍵主題：她們很好，你很快就會看到她們，「清潔地毯，打掃房子，照我們說的做」。

張成於是把血淋淋的地毯剪下來換了，他試圖用漂白劑去除牆上的血淋淋手印，然後塗上油漆。他去了繼女學校，謊稱她病了。在吳美意母女失蹤五天後，他收到第五封信，告知他妻女沒事，他感到放心。但他被指示離開爾灣兩天，於是他開車到拉斯維加斯，和一個親戚住在一起，兩天後回來看到第六張也是最後一張紙條，上面說她們很好，並要他再次清潔地毯，再打掃房子，「你星期一會看到她們的」。

但當她們沒有出現時，張成報了警。當他與警方交談時，他明顯緊張，並堅持在警局沙發上過夜。他表示，他不知道是誰綁架了他的妻女，也不知道為什麼對方沒有索要贖金，但他擔心綁匪在監視他。在偵探向張成表示他說的「故事」似乎不太可能時，張成說，他理解並同意，但否認參與其妻女的失蹤或傷害她們。

警探跟蹤44天 未發現吳夫疑點

而從張成報稱妻女失蹤的那一天起，直到2020年1月中旬，總共44天，有數十名偵探輪班24小時監視他。他們發現張成早上7點醒來，但除了在院子裡抽菸休息很少離開公寓。調查人員也曾跟著他步行進入街對面的韓資心安超市，他在那裡購物；他慢跑時，他們開著一輛沒有標記的車跟著他。

張成被友人描述為不愛說話的人，也不是很自信的人，他通常默許妻子的做法。張成說他和妻子2017年結婚，但在他發現她在中國 有外遇後一度分手，然後又在一起。

警探說，張成對調查100%合作，增強了可信度。張成會問警方「你們需要什麼？」 他幫警方找到他銷毀的證據。例如，他讓警察搜查他的公寓，指引他們找到廚房牆上油漆下的血跡。法醫技術人員找到了被替換的地毯碎片，剝開後在下面的襯墊上發現血跡，化驗結果讓他們相信是他妻子的血。

吳夫拇指有刀傷 能自圓其說

偵探們在他住的邁克爾遜大道公寓區訪問了鄰居。有人看見他曾拿著一個大冷櫃，另一人看見他拿著一個大儲物箱。偵探們想知道，裡面有屍體嗎？張成說，沒有，他只是正在打掃公寓。而他左手拇指附近的鋸齒狀傷口，是怎麼回事？警察見到他時，這個傷口很明顯。他說他在切肉時刀滑落了，他用刀子示範，指出他抓住的鈍邊。

但他提到讓他立刻失去知覺的「神祕噴霧劑」時，爾灣警探Gavin Hudson說，他從沒聽說過噴霧會把人噴昏。但是聯邦調查局說這種物質確實存在，一種是叫氟烷的麻醉劑，它的使用也暗示了有可能是一種異常複雜的綁架。

Gavin Hudson在華裔偵探Victor 張的普通話翻譯的陪同下，對張成問話。Hudson說，轉折點是在2020年1月15日，那一刻他開始認真考慮張成可能不是嫌犯。他說，張成來到警局，從早上到午夜自願回答問題，同時聯邦調查局的行為學家研究了他。調查人員向他提出一個測謊要求時，張成顯示吃驚，但馬上同意接受測謊，且沒有表現出任何欺騙行為。

質疑吳夫編謊言 前後說詞無破綻

由於張成的敘述仍和過去六周所說的一樣。警方說，若這是精心編造的謊言，那麼已被完美地記住了，這將挑戰一個專業演員的記憶力，更不用說一個看似簡單的人。張成堅稱清白，指出如果參與綁架，根本沒有理由報案。如果沒有他，警察可能不會知道這件事。

據悉，張成現在住在洛杉磯，他害怕有犯罪組織，並將綁架歸咎於有組織的犯罪。

而爾灣警局曾考慮過其他可能性，比如吳美意帶著女兒，不知為何，逃到另一個城市或國家。但這個可能性後來被排除，因為她們的護照還在公寓裡。中國政府也說，吳美意沒有接觸過她在中國的銀行賬戶，自從她們消失後，她或她的女兒也沒有進入中國。同時，付豪以前每天都和奶奶聊天，後來就再也沒有聯繫過奶奶。

偵探們對她們音信杳然感到不解，警探主管Mark Andreozzi說，自從她們失蹤以來，她們從未出現在任何數據庫。

不排除綁架案 演變成謀殺案

偵探們認為該案破案的線索可能存在於吳美意的過去，她在拉斯維加斯或在中國與男人的歷史，或者是她對金錢的習慣性誇大。另一種理論也似乎越來越有可能：吳美意和她的女兒已經死了，她們是一場異常高效和複雜的光天化日綁架案的受害者，這起綁架案後來演變成雙重謀殺案。

聯邦調查局目前懸賞1萬美元提供有助於破案的情報，熱線電話是310-477-6565。