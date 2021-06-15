加州工作場所 已接種者最快17日起免戴口罩

南加華人社區已陸續出現人群聚集，且不少人已開始不戴口罩。（記者張宏／攝影）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）14日宣布，加州職場工作人員很快就可不再戴口罩 了。加州將遵守聯邦疾病防治中心（CDC）指導方針，最快在17日(周四)，允許已接種疫苗 的員工停止戴口罩，並結束社交距離。但未接種疫苗的人，在室內或車內工作時仍需戴口罩。

加州職業安全與衛生局（Cal/OSHA）訂在17日會議上通過上述規定。紐森表示，然後他將簽署行政命令，允許這些規定立即生效，略過通常十天的行政法審查時間，避免將生效日期推遲到6月28日。紐森表示，將在17日通過行政命令將其變成法律，以消除任何歧義。

加州於15日正式重啟經濟，過去一年多來，加州商家因疫情受限，包括戴口罩、社交距離規則和客容量限制。當談到企業及其員工在工作場所必須做什麼時，仍然存在混淆。根據CDC指引，15日開始完全接種疫苗的加州人，將能夠在戶外和大多數室內環境中（包括在超市雜貨店購物、在酒吧和去健身房），不必戴口罩或面罩。

但目前工作場所的員工，在加州職業安全與衛生局決定是否會正式採用新規則之前，也就是17日之前，工作場所員工無論是否接種疫苗，仍須戴口罩。

隨著加州15日顏色等級限制到期，不再使用相關制度，企業可取消社交距離規則和容容量限制。餐館、酒吧、健身房甚至更多受疫情打擊的行業，都將能夠再次擠滿顧客。體育比賽和大型音樂會等大型活動，是唯一在6月15日之後，仍然存在新冠疫情限制的場合。