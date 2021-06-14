南加熱浪來襲 周二周三高溫恐破百

南加州地區將於本周迎來創紀錄的熱浪，預計15、16日氣溫會有三位數高溫。(ABC)

南加州 地區將於本周迎來創紀錄的熱浪，預計15、16日氣溫最高，山谷和內陸地區，可能出現破紀錄的100℉高溫 ，加上適逢加州乾旱，極端乾燥的天候，增加灌木叢火災風險。17日起才會降溫。

國家氣象局氣象學家Rich Thompson表示：「夏季第一個真正的日子，是在6月20日，然隨著第一波熱浪席捲而來，也標明著夏季真正來臨。」

Thompson說，本周高溫將受烈日影響，沿海地區幾乎沒有低雲和霧氣降溫。山谷和內陸地區會出現三位數高溫。其中，伍蘭岡（Woodland Hills）預估16日達109度，將打破同日107度紀錄。蘭卡斯特（Lancaster）恐達111度，追平過去同日的高溫紀錄。

沿海地區稍微涼爽點，洛市中心15日預估溫度為96度，16日將至92度。氣象局也於15日至17日，對南加 州地區山谷、沙漠和山區發布極熱警報（excessive heat watch）。

17日之後開始至下週慢慢降溫，但整體來說，6月氣溫仍高於平均水平。

Thompson說，由於炎熱和乾旱，民眾本週要特別留意火災危險。他指出，該地區植被乾燥程度，已達到過去通常要7月下旬才能看到的水平，高溫將使情況變得更糟。這將是非常乾燥的條件，建議民眾儘量遠離高溫。

隨著加州將於15日完全重啟，南加州部分地區也於14日起，重新開放部分游泳池