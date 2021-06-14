我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

醫師建議：這些情況下繼續戴口罩

【洛杉磯訊】
西達賽奈醫院醫師建議民眾繼續戴口罩。（美聯社）
西達賽奈醫院醫師建議民眾繼續戴口罩。（美聯社）

加州將在6月15日（周二）全面重啟，大部分情況下疫情期間的防疫措施將被取消。對於接種完畢疫苗的民眾，戴口罩、保持社交距離都不再是強制措施。然而西達賽奈醫院（Cedars-Sinai）醫師，13日鼓勵洛杉磯民眾全面重啟後，一般人在高風險場所，免疫系統脆弱的人在人群聚集處，最好繼續佩戴口罩。

西達賽奈醫院感染科醫師表示，口罩是減少病毒傳播的重要手段之一，15日之後，某些情況下，民眾依然有必要戴口罩。西達賽奈醫院流行病學科副主任Michael Ben-Aderet說，在某些情況下，需要戴口罩。

幾位傳染病學專家都表示，口罩在長達15個月抗疫時期發揮重要作用。因此即使加州重啟，繼續戴口罩依舊是個好主意。屆時在醫院、醫療機構、旅行途中以及部分工作場合，依然需要配戴口罩。

Michael Ben-Aderet表示，戴口罩的建議會依情況發生變化。戴口罩的建議很複雜，要依具體情況而定，考慮因素包括社區傳染率，整體疫苗施打情況，脆弱群體的染疫風險大小。

西達賽奈醫院傳染病專家醫師Jillian Oft說，即使注射疫苗，有些人對感染病毒仍很脆弱，這部分人應該在人多的地方，和其他高風險情況下繼續佩戴口罩。

Jillian Oft說，對於免疫系統脆弱的人，包括在用藥降低免疫系統能力的病人，新冠疫苗只是他們防疫措施的一部分。這部分人應當諮詢醫師是否繼續戴口罩的建議。她表示，對於從新冠肺炎康復，有明顯後遺症，對感染很敏感的人都應該戴口罩，「任何人們聚集的情況如電影院、演唱會，我都建議民眾戴口罩。」

口罩 疫苗 加州

上一則

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

下一則

洛杉磯縣僅55%民眾完全接種疫苗

延伸閱讀

美大學要求返校先接種 台留學生驚覺AZ疫苗不被認可

美大學要求返校先接種 台留學生驚覺AZ疫苗不被認可
洛杉磯縣僅55%民眾完全接種疫苗

洛杉磯縣僅55%民眾完全接種疫苗

蘋果在美門市傳將准已接種疫苗者可不戴口罩 15日生效

蘋果在美門市傳將准已接種疫苗者可不戴口罩 15日生效
加州將解除戴口罩令 但醫生建議這些情況宜續戴口罩

加州將解除戴口罩令 但醫生建議這些情況宜續戴口罩
歐盟藥管局澄清 AZ疫苗險益評估有利於各年齡層

歐盟藥管局澄清 AZ疫苗險益評估有利於各年齡層
這批疫苗會到台灣嗎？美核准汙染問題廠的嬌生疫苗出口

這批疫苗會到台灣嗎？美核准汙染問題廠的嬌生疫苗出口

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打
對中極強硬 G7公報首提台海和平 批評香港新疆人權

對中極強硬 G7公報首提台海和平 批評香港新疆人權