醫師建議：這些情況下繼續戴口罩

西達賽奈醫院醫師建議民眾繼續戴口罩。（美聯社）

加州 將在6月15日（周二）全面重啟，大部分情況下疫情期間的防疫措施將被取消。對於接種完畢疫苗 的民眾，戴口罩 、保持社交距離都不再是強制措施。然而西達賽奈醫院（Cedars-Sinai）醫師，13日鼓勵洛杉磯民眾全面重啟後，一般人在高風險場所，免疫系統脆弱的人在人群聚集處，最好繼續佩戴口罩。

西達賽奈醫院感染科醫師表示，口罩是減少病毒傳播的重要手段之一，15日之後，某些情況下，民眾依然有必要戴口罩。西達賽奈醫院流行病學科副主任Michael Ben-Aderet說，在某些情況下，需要戴口罩。

幾位傳染病學專家都表示，口罩在長達15個月抗疫時期發揮重要作用。因此即使加州重啟，繼續戴口罩依舊是個好主意。屆時在醫院、醫療機構、旅行途中以及部分工作場合，依然需要配戴口罩。

Michael Ben-Aderet表示，戴口罩的建議會依情況發生變化。戴口罩的建議很複雜，要依具體情況而定，考慮因素包括社區傳染率，整體疫苗施打情況，脆弱群體的染疫風險大小。

西達賽奈醫院傳染病專家醫師Jillian Oft說，即使注射疫苗，有些人對感染病毒仍很脆弱，這部分人應該在人多的地方，和其他高風險情況下繼續佩戴口罩。

Jillian Oft說，對於免疫系統脆弱的人，包括在用藥降低免疫系統能力的病人，新冠疫苗只是他們防疫措施的一部分。這部分人應當諮詢醫師是否繼續戴口罩的建議。她表示，對於從新冠肺炎康復，有明顯後遺症，對感染很敏感的人都應該戴口罩，「任何人們聚集的情況如電影院、演唱會，我都建議民眾戴口罩。」