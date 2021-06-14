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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

洛杉磯縣僅55%民眾完全接種疫苗

【洛杉磯訊】
洛縣將解除大部分疫情限制，僅一半多民眾已接種疫苗。（unsplash.com）
洛縣將解除大部分疫情限制，僅一半多民眾已接種疫苗。（unsplash.com）

隨著洛杉磯縣新冠病例持續減少，該縣正準備與加州其他地區一起，在6月15日周二解除大部分疫情限制。但衛生官員敦促居民繼續保持謹慎，因為只有約一半多的民眾接種疫苗

洛縣公衛局官網顯示，截至6月11日，在至少16歲以上有資格施打疫苗的830萬人中，已有55%已完全接種疫苗（fully vaccinated），有65.1%的人至少打了第一劑疫苗。

洛縣公共衛生局13日公佈數據顯示，洛縣當天新增五例新冠死亡病例，新增191例感染病例，病例和死亡人數可能會因為周末的報告有所延遲。

據洛縣公共衛生局數據，從去年3月到目前爲止，洛縣新冠感染總數為124萬6307例，死亡總數為2萬4414人，目前有221人因感染新冠病毒住院，比12日少15人。迄今為止近690萬人接受測試，17%的人檢測呈陽性。

洛縣公共衛生局局長費若(Barbara Ferrer) 說：「隨著6月15日解除距離要求和容量限制，保護洛縣的居民仍然是重中之重。在未接種疫苗的人群中繼續發生的病毒傳播，導致一些患者住院和死亡。雖然從6月15日開始，許多場合將不再需要戴口罩，但對於尚未準備接種疫苗的人來說，口罩仍然是很好的保護手段。」

費若說：「完全接種疫苗的人受到的保護最大，因此我們要求所有有資格接種疫苗，但尚未接種疫苗的人，盡快接種新冠疫苗。」

疫苗 洛縣 口罩

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醫師建議：這些情況下繼續戴口罩

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