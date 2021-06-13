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達美機上惡客恐怖威脅 遭合力制伏

記者丁曙╱綜合報導
機場警察牽著警犬直奔出事飛機。（視頻截圖）
機場警察牽著警犬直奔出事飛機。（視頻截圖）

NBC4 新聞報導，11日（週五）晚上，達美航空公司（Delta Air）一架從洛杉磯機場（LAX）起飛前往亞特蘭大（Atlanta）的航班，被迫轉移到俄克拉荷馬城（Oklahoma City）緊急迫降，原因是一名不守規矩的乘客發出「恐怖威脅」後，在機組人員緊急求助後，旅客們合力將麻煩製造者制伏。

視頻中顯示機艙內打鬥場面，秉客合力制伏被壓倒的麻煩製造者。（視頻截圖）
視頻中顯示機艙內打鬥場面，秉客合力制伏被壓倒的麻煩製造者。（視頻截圖）

這是達美航空公司在過去兩周內第三次遭遇事故。一名不守規矩的乘客11日在達美航班上再次製造麻煩後被拘留，據悉他是一名下班的該航空公司員工，威脅並襲擊了從洛杉磯起飛的機上兩名空服人員。

飛機於11日傍晚5點45分飛往亞特蘭大。俄克拉荷馬城警方表示，嫌疑人是34歲的斯蒂芬．賈馬爾．鄧肯（Stephon Jamar Duncan），發出「恐怖威脅」要「擊落飛機」。

據達美航空公布的視頻顯示，在飛機駕駛艙門前，有一人被其他幾名乘客壓倒在地面上。在影音可以聽到機長請求幫助的聲音：「這是機長在說話。我們希望所有強壯的男性乘客都能來到飛機前半部，處理一名有麻煩的乘客。」

但視頻沒有顯示這名乘客被制伏之前發生的事情，乘客 Brannon Nazarian 描述了空中飛機一度混亂的場面。後來，這架飛機在俄克拉荷馬州緊急降落，經警方批准後，飛機被允許恢復飛往亞特蘭大的航班。事件中沒有乘客受傷。這名肇事者帶下飛機後被拘捕，並且被控兩項重罪名。報導說，他可能患有精神錯亂障礙。

機場警察緊急出動處理騷亂事件。（視頻截圖）
機場警察緊急出動處理騷亂事件。（視頻截圖）

亞特蘭大 洛杉磯 馬州

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