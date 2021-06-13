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1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

解禁重啟經濟 南加人期待又焦慮

編譯組╱綜合報導

面對6月15日加州完全重啟，部分南加人期待經濟復甦的同時，心裡卻感到焦慮。

巴沙迪納星報報導，39歲的Siddiquei說「我有點緊張，因不知道會發生什麼，即使我們接種疫苗，疫苗也可能無法保護我們免受某些變種病毒的侵害。」也因此，至少在一段時間內，她仍計畫在公共場所戴口罩。

許多人有同樣的感覺，他們害怕與沒接種疫苗者靠太近，也擔心他們的孩子太小無法接種疫苗，也或者，許多人早已不習慣人群或接近陌生人。

南加大Dornsife文學、藝術與科學學院心理學和商學教授Wendy Wood說，「隨著重啟到來，一些人充滿焦慮，這不足為奇。」「誰想到有生之年，我們會歷經過大流行。」

根據加州公共政策研究所一項調查，2020年5月，大多數南加人非常（24%）或有點（34%）擔心感染新冠肺炎。一年後，兩者數字降為10%與18%。

然而，病毒仍是一種未知，許多人也尚未施打疫苗。

河濱加大社會學教授兼社會心理學研究實驗室主任Jan E. Stets說，這些事情隨著拿掉口罩引發焦慮，「因為沒人知道誰是否接種疫苗。」

這也是長堤Centro CHA工作人員關心的問題。該公司每周六天，每天教授三門教育和職業培訓課程。執行董事Jessica Quintana說，疫情前，該大樓一次最多可容納40人。最近幾個月，出席人數限制在十人內，隨著室內客容限制消失，「我有點擔心，因你無法判斷誰接種疫苗。」

Stets說，有鑒於變種病毒和疫苗接種數量，一些人認為加州重啟開放為時過早，「此外，在保持距離一年多後，人們會擔心是否應給別人一個擁抱。」

長遠來看，Siddiquei說她還是會擔心，因她最小的兒子還沒資格接種疫苗。

同樣的Ruiz和兩歲姪女也感到擔憂，因她無法受到疫苗保護，「我接種疫苗，若感染新冠肺炎，我知道我會活下來，但我腦子充滿焦慮，我得替她考慮。」

疫苗 南加大 加州

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