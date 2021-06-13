我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

記者張宏／洛杉磯報導
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

近來台灣有些家庭斥資單程25萬美元到30萬美元，包機赴美施打疫苗。這些家庭行蹤低調，錦衣夜行，不求奢華，只求全程乾淨安全。

台灣人赴美打疫苗，雖然政府不鼓勵，但是企業老闆或政府官員家屬依然低調赴美，只為盡早接種美國疫苗保平安。包機業者Diana透露，從5月底到6月初陸續有客人接洽。近日有一個來自台灣的家庭包機赴美，還有幾個家庭聯合包機，大概八人到十人。這兩批客人都是來打疫苗的，有朋友幫他們安排好疫苗接種預約。這些人多數在美國有朋友或有公司，因此無需幫他們安排其他行程，只負責飛機行程。

Diana表示，包機價格是25萬美元到30萬美元左右，主要由飛機型號來決定。包機客人都非常低調，不希望行程被洩露，因為都是在台灣有頭有臉的人物。對於包機服務，不要求奢華，只求舒適安全，客人最強烈要求的是機組全員起飛前兩天要有核酸檢測證明，即使打過疫苗的機組人員也要做核酸檢測。客人在美國停留時間因人而異，有人打兩針需要停留三星期，他們通常是包機過來，打完疫苗後坐民航機回去；也有人打一針嬌生疫苗，一般停留五天到七天。

包機客人要求機組全員起飛前兩天有核酸檢測證明。（讀者提供）
包機客人要求機組全員起飛前兩天有核酸檢測證明。（讀者提供）

一名不具名的華人表示，打兩針疫苗花幾十萬美元，對有錢人來說不算什麼，畢竟性命是最重要的。包機最安全隱秘，他的一個朋友最近請他幫忙諮詢包機事宜。幾個家庭合租一架飛機，人均分攤也不過幾萬美元。

相比台灣客人包機赴美打疫苗，中國客人主要是去東西海岸遊玩或留學生包機返校。Diana表示，中國大陸客人包機赴美，包括商務旅行和全家出遊度假，一般在美國國內包機價格從3萬美元到10萬美元不等。另外隨著返校日臨近，有留學生預訂8月包機從中國抵紐約，通常是學校同學十多人包一架飛機。從中國到美國的價格也比美國飛中國便宜很多，整架包機價格大概在20多萬美元，平均每人一兩萬美元，和民航商務艙機票相差不大。

台灣有家庭花25萬到30萬美元包機赴美打疫苗，行蹤低調，錦衣夜行。（讀者提供）
台灣有家庭花25萬到30萬美元包機赴美打疫苗，行蹤低調，錦衣夜行。（讀者提供）

疫苗 美國 台灣

上一則

鎖定台灣人 美旅行業疫苗團很熱門

延伸閱讀

鎖定台灣人 美華業者安排疫苗旅行團

鎖定台灣人 美華業者安排疫苗旅行團
CDC數據：全美64%成人至少接種一劑疫苗

CDC數據：全美64%成人至少接種一劑疫苗
台灣人包機赴美打疫苗行踪低調

台灣人包機赴美打疫苗行踪低調
復星醫藥：台灣民間或官方採購BNT疫苗 都必須透過復星

復星醫藥：台灣民間或官方採購BNT疫苗 都必須透過復星
皇家加勒比郵輪首航 全船打疫苗…仍有2乘客確診

皇家加勒比郵輪首航 全船打疫苗…仍有2乘客確診
85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議打疫苗

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議打疫苗

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲