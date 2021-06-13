台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

近來台灣 有些家庭斥資單程25萬美元到30萬美元，包機赴美施打疫苗 。這些家庭行蹤低調，錦衣夜行，不求奢華，只求全程乾淨安全。

台灣人赴美打疫苗，雖然政府不鼓勵，但是企業老闆或政府官員家屬依然低調赴美，只為盡早接種美國 疫苗保平安。包機業者Diana透露，從5月底到6月初陸續有客人接洽。近日有一個來自台灣的家庭包機赴美，還有幾個家庭聯合包機，大概八人到十人。這兩批客人都是來打疫苗的，有朋友幫他們安排好疫苗接種預約。這些人多數在美國有朋友或有公司，因此無需幫他們安排其他行程，只負責飛機行程。

Diana表示，包機價格是25萬美元到30萬美元左右，主要由飛機型號來決定。包機客人都非常低調，不希望行程被洩露，因為都是在台灣有頭有臉的人物。對於包機服務，不要求奢華，只求舒適安全，客人最強烈要求的是機組全員起飛前兩天要有核酸檢測證明，即使打過疫苗的機組人員也要做核酸檢測。客人在美國停留時間因人而異，有人打兩針需要停留三星期，他們通常是包機過來，打完疫苗後坐民航機回去；也有人打一針嬌生疫苗，一般停留五天到七天。

包機客人要求機組全員起飛前兩天有核酸檢測證明。（讀者提供）

一名不具名的華人表示，打兩針疫苗花幾十萬美元，對有錢人來說不算什麼，畢竟性命是最重要的。包機最安全隱秘，他的一個朋友最近請他幫忙諮詢包機事宜。幾個家庭合租一架飛機，人均分攤也不過幾萬美元。

相比台灣客人包機赴美打疫苗，中國客人主要是去東西海岸遊玩或留學生包機返校。Diana表示，中國大陸客人包機赴美，包括商務旅行和全家出遊度假，一般在美國國內包機價格從3萬美元到10萬美元不等。另外隨著返校日臨近，有留學生預訂8月包機從中國抵紐約，通常是學校同學十多人包一架飛機。從中國到美國的價格也比美國飛中國便宜很多，整架包機價格大概在20多萬美元，平均每人一兩萬美元，和民航商務艙機票相差不大。