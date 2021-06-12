疫苗樂透獎第2輪揭曉 橙縣、河濱縣各有一人中5萬元

州長紐森和州眾議員 Boerner Horvath，向首輪疫苗樂透獎得主Nancy（中）贈送5萬元支票。（州長辦公室提供）

繼州長紐森 （Gavin Newsom）上周五抽籤公布的加州「疫苗 樂透獎」（Vax for the Win）之後，11日上午州府沙加緬度又進行了第二輪5萬元現金抽獎，在15名幸運的加州居民中，南加州的洛杉磯縣、橙縣和河濱縣各有一人中獎，所有得獎人各拿5萬元獎金。

州長紐森當日上午來到聖地牙哥（San Diego）Vista地區的一家疫苗接種診所，宣布了這個好消息。當地一位17 歲的少女Nancy加入了他的行列。不過Nancy是第一輪疫苗樂透獎得主，並在11日當天收到了她的5萬元支票。

Nancy對媒體說，「我認為幫助自己的社區很重要，當我接種疫苗時，我做到了。」她希望明年高中畢業後就讀聖地牙哥加州大學 （University of California, San Diego）。她表示，非常感謝這筆錢以及給她帶來的機會。「現在我真的很高興，能夠用這筆錢支付我未來的學習費用。」

州長紐森和州眾議員 Boerner Horvath，一起向首輪疫苗樂透獎得主Nancy贈送了5萬元支票 。此外，加州眾議員麥卡蒂（Kevin McCarty）和參議員英格曼（Susan Talamantes Eggman），宣布了11日在沙加緬度疫苗樂透隨機抽籤的結果。

11日上午在沙加緬度的疫苗樂透獎抽籤是在新聞發布會上舉行的，其中有一場遊戲節目類似從沙加緬度的彩票球機中選出的獲勝者。NBA沙加緬度國王隊的吉祥物也參加了慶祝活動。每人可獲得5萬元，作為加州 1.165 億美元的 「疫苗樂透獎」的一部分，並且也是美國最大的疫苗獎勵計劃。

第二輪15名疫苗獎得主居住在以下12縣域：蒙特利、沙加緬度、阿拉米達、洛杉磯、舊金山、佛雷斯諾、聖地牙哥、聖馬刁、聖他克拉拉、河濱、橙縣和科恩。

加州公共衛生廳將在抽獎後數小時內開始通知獲獎者，並在接下來的幾天內通過電話、短信、電子郵件，或與該人在加州疫苗登記處的記錄相關的其他聯繫信息通知獲獎者。為了保護他們的隱私，所有獲獎者都可以選擇接受現金獎勵，同時保持匿名或拒絕。此外，疫苗樂透計劃也為新接種疫苗的人提供價值1億元的50元預付卡或雜貨卡，送完即止。

加州現已選出30名獲獎者，每人各得5萬元，獎金總額150萬美元。6月15日，將選出另外10個疫苗樂透最大獎，每名得獎人將獲得150萬美元，總計1500萬美元，作為最終現金抽獎的一部分。