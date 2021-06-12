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疫下保母這職業 薪資比博士後還高

記者張宏╱洛杉磯報導
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

中國清華大學畢業女生應徵保母年薪50萬元人民幣在網路上引發熱議，有趣的是在南加，一些保母不需要名校學歷，薪水卻高過博士後，月薪攀升到6000到7000元，且還是現金支付。

近日網上流傳一名清華大學畢業的南京女生李小姐，先後擔任過阿姨統籌管家，也做過照顧一歲多寶寶膳食和早教的工作，要求的月薪是3萬5000元人民幣。此事在網路上引發熱議，反對者認為名校畢業生做保母丟人，工作雖然薪水高但是沒有置業前景。贊成者認為這讀書變現率遠遠高於給人打工，不能被996工作制（是指一種「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作六天」的工作時間制度，有時也被用來指資方要求勞方延長工時而不額外給加班費的工作）限制想像力。

保母含金量高 找對人不容易

其實在南加華人社區保母工作的含金量也相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到在6000元到7000元，年終還有紅包，薪資遠遠高於一些名校畢業的碩士甚至博士生。甚至有雇主開出月薪4800元，卻被吐槽這個薪水只能請到博士後，請不來保母，因為光是接送孩子上下學的保母，月薪都要4000元以上。

前後請過20多個保母的華人Julia李表示，疫情前保母價格沒那麼高，也就是3000元左右。結果疫情期間她找保母找了兩個多月都找不到。她找阿姨的條件是要求在50歲以下，之前3000多元月薪能找到合適的阿姨，結果這次找了好幾個月都找不到。

疫情後拿翹 工資水漲船高

中介告訴她說，主因是疫情期間保母少，年輕的保母更少。保母基本都是政庇來的，因為疫情有些保母因為害怕回了中國，有身份的保母有低保拿，也不願意冒險做保母。因此價格一路水漲船高，漲到了180元一天。結果阿姨來了，前雇主卻要求她回去，因為孩子父母管不了，只能找這個阿姨。最後兩家開始價格爭搶戰，她開出了每天200元，因此價高者得。

她說，保母市場完全看供需關係，年輕的比年紀大的稀缺，中國南方保母比北方保母稀缺。保母都是按天算工資，如果想留住保母，雇主還要額外給福利和假期。保母工資比較低的家庭在法定假期就需要給保母放假，那些住家保母除了雇主提供住宿吃喝，連保母使用的牙膏、洗髮水等都是雇主掏錢，而保母的職責就是做飯看孩子、打掃衛生。如果家裡有小孩，保母就要看孩子和陪睡，那做衛生和做飯的工作就會減少。

有的只接送小孩 月薪就四千

保母只接送孩子就能月賺4000元。華人徐太太家裡兩個女兒，她不想讓男司機接送孩子，就找了一個之前在家裡做過保母的人每天負責接送孩子上下學。她說，雖然找司機接送一個月用不到1000元，但是孩子是女孩，覺得同樣是女性更好一些。這個保母每月4000元開著雇主的車只負責接送孩子，暑假三個月還不用接送。結果前兩天要求漲工資，表示現在工資報稅後就沒什麼，她拒絕保母的要求表示可另請他人，結果對方又改口維持現狀。

疫情 中國 華人

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