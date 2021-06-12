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華人雇主慨嘆好保母難求難留

記者張宏╱洛杉磯報導
華人雇主慨嘆好保母難求，要麼把好保母當座上賓，最後仍可能留不住人，要麼就是華人保母性價比低專業度差。（檔案圖）
華人雇主慨嘆好保母難求，要麼把好保母當座上賓，最後仍可能留不住人，要麼就是華人保母性價比低專業度差。（檔案圖）

華人雇主慨嘆好保母難求，要麼把好保母當座上賓，但最後仍可能留不住人，要麼就是華人保母性價比低專業度差。

不少家庭感慨好的保母常可遇不可求，不是出錢多就能找到。華人丁太太說，她一個富豪朋友還把自己的大奔馳（賓士）給保母開接送孩子，結果出車禍，保母還跟警察撒謊。另外一個朋友找的保母倒是很好，性格好又勤快負責。主人也大方，出去旅遊把保母和保母的男朋友都帶上，然而兩年後保母去讀護士學校，因為不想一輩子當保母。

熟人介紹較可靠 月嫂價更高

不少華人家庭都經歷過找保母難的問題，華人孫女士表示，他們請過無數保母，也跟家裡有好保母的家庭聊過。結論是請保母最好找熟人推薦，注意是熟人，不是不認識的人的微信群推薦的，尤其看小孩的保母很多人願意推薦。如果這樣找不到，到保母中介一次面試幾個。 care.com上面質量參差不齊，碰運氣成分大。給多少錢要根據保母經驗和稱職度。家裡保母好的，都是給錢多的。當然這不等於給錢多一定就能找到好的。有些阿姨（保母）衛生習慣和做飯也不好，每次換阿姨都很痛苦，需要重新教一遍。最重要的是要會管理保母，保母就會越用越順手。

華人江太太說，正常價格是住家保母至少3500元以上，如果只是打掃衛生和做飯，沒有老人和孩子，大概在3000元左右。好一些的保母帶孩子至少150元一天，陪睡照顧小寶寶需要每天160元。月嫂就更貴一些，通常是200元一天，台灣月嫂比廣東月嫂好一些，南方月嫂比北方月嫂好一些。其中台灣月嫂最貴，早在五年前就是160元一天，還加小費。她當時請了45天月嫂，之後還給她500元小費。

老外富豪請保母 年薪逾8萬

她說，和華人相比，美國人都是有錢人找保母。像比佛利山的老外請保母需要高學歷，且一天只工作八小時，三個保母一天輪三班，一年工資就8萬或9萬元以上，且只是帶孩子。華人請的中國來的保母性價比太低，這些中國保母多數不專業，且不太會提升專業程度，甚至有人做的越久越差。有時還不如花幾十塊請隔壁鄰居大學生，幫忙帶娃游泳或出去玩。

其實比起華人找華人保母的迷思，有人覺得西裔保母性價比更高。華人Sunsan表示，西裔小姑娘和大媽都挺好，他們自己的家庭一般都多生，哥哥姐姐帶弟弟妹妹，普遍都是愛小孩子的。而且西裔聽不懂中文，不會傳雇主的八卦。當然每個人心中的好保母定義都不一樣，要多試幾個就知道哪個最滿意。不過多選多試特別花精力。

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