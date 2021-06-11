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重啟 職場仍須戴口罩 業主抗議

記者張宏／綜合報導
6月15日重啟後，關於室內環境員工是否繼續戴口罩引發爭議。（檔案圖）
6月15日重啟後，關於室內環境員工是否繼續戴口罩引發爭議。（檔案圖）

一小群企業主10日聚集在聖塔安那（Santa Ana）的加州職業安全與衛生局（Cal/OSHA）辦公室，譴責政府關於工作場所佩戴口罩的規定，認為此舉對雇主和員工來說是繁重負擔。

聚集的企業主認為政府既然已決定15日起去除大多數的限制，那雇主不應該面臨任何額外限制，特別是如果法規要求他們干預員工的醫療紀錄。一名雇主表示，雇主不是醫療保健提供者，他不會告訴員工必須接種疫苗，也不會跟蹤他們，也不會保留他們的紀錄，因為那不是他的工作。他的工作是讓員工就業並保持安全，不是記錄他們的健康狀況。

加州職業安全與衛生局（Cal/OSHA）上周建議室內環境中的所有員工在15日之後繼續戴口罩，無論其疫苗接種狀態。除非員工獨自在一個房間裡工作，或者是所有人在房間裡都接種了疫苗，沒有表現出任何新冠病毒症狀。對戶外工作的員工不會要求其佩戴口罩，除非是戶外大型活動，或超過1萬人或更多的地方，員工需要戴面罩，無論他們的疫苗接種狀態如何。

這些規則有望在下周重啟後同時生效，但遭到各方反對。聯邦疾病防治中心認為，在大多數情況下，接種疫苗的人可摘下口罩。

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