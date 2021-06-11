紐森罷免投票 議會同意州府付2.15億「速戰速決」

加州州長紐森罷免投票，州議會同意支應2.15億元經費，但希望提前舉行，以速戰速決。（Getty Images）

民主黨人原先認定，罷免州長紐森 的投票 只是徒然浪費公帑，但加州 參眾兩會卻出人意表地在10日決議，允許加州政府負擔據估2.15億元的投票開銷，但交換條件是，盡快讓投票舉行，甚至連30天的財政複審期都可以豁免。輿論認為，可能原因是，紐森的聲望正在由谷底攀升，因此民主黨人現下希望「速戰速決」。

按照原定期程，先前已經確定成案的罷免投票，將先進行投票開銷評估，再由加州財政廳進行為期30天複查，然後才會由州務卿排定投票日期。一般認為，可能要到今年秋季才能舉行罷免投票。

但是參眾兩會的意外之舉卻加速罷免進程。民主黨籍的參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）與眾議會議長藍登（Anthony Rendon）在聯合聲明中表明，撥款法案將讓投票期程提前，包括30天複查也可免除。這項轉變對投票日期會產生何種影響尚且不得而知，但對原本苦惱於罷免投票增加財政負擔的58個縣來說，可算一大福音。

現階段對罷免投票衍生費用的推估值約為2.15億元，差不多是去年總統大選的一半。在州議會尚未批准前，各縣正為可能開銷而苦惱，經費包括印製、郵寄選票的費用，以及選務人員個人防護設備（PPE）的購置，因此縣市首長聯盟日前就已呼籲州府伸出援手。據估計，居民多達1000萬人的洛杉磯縣，可能就要花4900萬元，東北部的小縣默多克（Modoc）也要3.6萬元。

財政廳表示，州長紐森已經同意州府負擔罷免經費。而希望在罷免投票中取而代之的共和黨人，擔心的倒不是經費問題，而是時機到底對他們是否有利。