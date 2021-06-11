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1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

專家：想回正常生活 最好打疫苗

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聯邦公共衛生總監莫西 (Vivek Murthy) 。（視訊會議截圖）
聯邦公共衛生總監莫西 (Vivek Murthy) 。（視訊會議截圖）

聯邦衛生部近期正在推動「我們能做到」(WE CAN DO THIS) 活動，其中包括向超過15個亞太裔和太平洋群島裔（AAPI）的社區進行廣告宣傳。TDW+Co廣告公司為配合該活動，特地聯手聯邦衛生部10日舉辦記者會，提供更多疫苗相關消息。

聯邦公共衛生總監莫西 (Surgeon General of the United States，Vivek Murthy) 線上參與活動，回顧一年多前新冠肺炎剛爆發時的慘狀，比照現在美國疫情越來越減緩，他認為這都得歸功於新冠疫苗的效用。他說，這一年多來，多數人的生活方式完全變了樣，有些人經濟狀況變差，有些人經歷生離死別，全球的人都在為了未知的病毒感到擔心害怕。「這些慘狀在疫苗逐漸問世後，才逐漸改善」。

有些人起初擔心接種新冠疫苗可能將病毒注入體內，有些人懷疑接種疫苗將影響生育能力等。但莫西強調，這些猜測都是錯的。因為新冠疫苗是透過不斷研發更新、被政府機關及私人機構的科學家實驗，並通過高標準的證實而成。尤其根據半年多來、超過3億劑疫苗注射的結果，顯而易見的是，新冠疫苗確實有效抵抗新冠病毒、保護作用強。他希望接種過疫苗者，協助政府口耳相傳，告訴大家打疫苗的好處。

東北醫療中心移民健康總監沈愛梅。（視訊會議截圖）
東北醫療中心移民健康總監沈愛梅。（視訊會議截圖）

東北醫療中心移民健康總監沈愛梅醫師，上線分享疫苗為疫情帶來的轉變，強調打疫苗對於疫情緩和非常有效用。她提到對於患有高血壓、糖尿病、中風等慢性疾病者，打疫苗更是相當重要，因為慢性疾病的免疫力系統不佳，若是染疫後果不堪設想。她也說，如果人們想要生活「回到正常」，打疫苗是最好的選擇，保護他人也保護自己。

至於接種疫苗的保護效力到底多久？何時該打加強劑？沈愛梅說，目前未有較為明確的研究，政府對此也未有進一步指示。人們每年都需打流感疫苗，主要是因為病毒有突變，而新冠病毒也有突變。根據目前現有數據，打完針後仍染疫者約4000人，數字占極小部分。若打了針仍染疫的人群繼續增多，才會知道未來是否需要打加強劑。

流感疫苗 疫情 高血壓

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