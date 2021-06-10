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1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

南加群體免疫落後 接種率須努力

記者李雪／綜合報導
舊金山正接近群體免疫。(美聯社)
舊金山正接近群體免疫。(美聯社)

有專家認為，舊金山正接近群體免疫，這是加州努力控制新冠疫情的里程碑。但洛杉磯尚未實現，當局希望在夏季結束之前達成目標。

舊金山是加州疫苗接種率最高的地區之一，72%的居民至少接種了一劑。北加州的馬林縣疫苗接種率更高，75%的居民至少部分接種了疫苗。這兩地的疫苗接種率明顯高於全州56%的疫苗接種率。

目前並沒有一個明確的對新冠病毒的群體免疫百分比，但學界估計的範圍大致在70%到85%的社區成員具有免疫力。儘管實現群體免疫的參數模糊不清，但通過最大限度地提高疫苗接種率，仍然是公共衛生專家的首要目標。

「我認為舊金山非常接近」，舊金山加大（UC San Francisco）的流行病學家George Rutherford認為，至少75%以上的人口需要獲得免疫。

而聖地牙哥、聖他克拉拉（Santa Clara）和聖馬刁縣（San Mateo）的疫苗接種率也是加州最高的，近70%的居民至少接種了一劑疫苗。灣區或附近的其他縣也有類似的高比率。

相比之下南加州則落後許多。在橙縣和范杜拉縣，有57%的居民部分接種了疫苗；洛杉磯縣僅55%，河濱縣為45%，聖伯納汀諾縣為41%，科恩縣（Kern）為38%。洛縣公衛局長費若 (Barbara Ferrer)認為，洛縣尚未實現群體免疫，希望在夏天結束前達到這個目標。

從技術上講，群體免疫是逐漸實現的：獲得免疫力的人越多，疾病傳播的速度就越慢。一旦實現群體免疫，若有新的病例傳入，例如通過旅行者，就不太可能在小規模爆發之外傳播，也不太可能在整個社區開始呈指數級增長。目前舊金山的每日冠狀病毒病例率已經非常低。

疫苗 加州 舊金山

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