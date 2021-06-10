加州6月15日重啟後 洛縣戶外用餐區仍准營運

聖塔克拉塔Smokehouse的店東Cherie McGraham，反對朝令夕改。（ABC）

雖然加州 預定6月15日重啟正常生活，但許多在防疫期間已開設完成戶外用餐區的店家，並不打算將營業區域全部移回室內，洛杉磯縣政委員會8日更直接決議，支持店家維持戶外用餐區。縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）說，許多顧客已經習慣在戶外用餐，而且天氣愈來愈暖，日落時間愈來愈晚，室外用餐肯定比室內更舒服。

不過，很多室外用餐區原本可能是人行道或停車場。雖然加州州長紐森已表示，他希望能夠維持室外用餐區，但各地縣市政府可以自行決定。

洛縣 聖塔克拉塔（Santa Clarita）市議會原本決議，要求餐廳15日後一律撤除戶外用餐區；但在業者與民眾反彈後，議會改口稱，不會在15日之後要求店家一夕改變，希望大家協調出一個漸進式改變方案。洛縣政委員會則果斷同意，店家維持戶外用餐區，但同時要求縣府訂出規則，讓店家可以在疫後合法使用人行道、巷弄與停車場。

業者反對驟然取消戶外用餐區的另一個原因是成本。許多店家為了在疫情 期間還能維持營業，花了不少錢增設戶外用餐區，貿然撤銷等於浪費。且正如聖塔克拉塔Smokehouse的店東Cherie McGraham所說，她們的店開開關關已經三次了，誰知道這次重啟能夠維持多久？

Cherie McGraham說，因為疫情關係，現在更多客人寧可在戶外用餐。她說，就算聖塔克拉塔市議會說要漸進式改變，但對店家來說，她們要的是長期穩定，而不是政客朝令夕改，「最好能給我們一個明確的時間表，不然夏天到了，戶外加裝散熱系統又可能花上4000元，萬一又要取消，誰來埋單？」