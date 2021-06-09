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路怒槍殺男童 女嫌李瑋曾患嚴重抑鬱、吞藥自殺

本報記者／綜合報導
被捕男女嫌犯，右為華裔李瑋。（警方提供）
被捕男女嫌犯，右為華裔李瑋。（警方提供）

兩周前，一名六歲男童艾登里奧斯（Aiden Anthony Leos）在母親載他到幼稚園駕車途中，在南加州橙縣55號公路上遭槍擊身亡，警方7日宣布，逮捕一對男女嫌犯。其中女嫌是華裔李瑋（Wynne Lee，譯音)，現年23歲。據全美醫療健康媒體Kaiser Health News 2015年報導，女嫌來自台灣移民家庭，畢業於鑽石吧高中，愛好寫作，學生時代曾患有嚴重抑鬱。

在拘捕登記資訊中，嫌犯李瑋，出生日1997年，華裔，身高5呎3吋，體重120磅，於2021年6月6日被捕，無業。

李瑋是台灣移民的女兒，擅長撰寫華裔年輕人在美國生活經歷的心態和情感經歷。雖然兩名兇嫌可能是男女朋友關係，但男兇嫌在自己社交帳號上並未提及這位華裔女友。拘捕前，警探曾尾隨男女兇嫌從一家餐廳出來，並確定鎖定兇嫌作案使用槍枝和汽車。

據Kaiser Health News 2015年報導，稱她在與心情抑鬱做抗爭。她在聖蓋博谷市郊成長，她心情沮喪導致她幾乎喪失了在鑽石吧高中學習時光。李瑋家中有三個孩子，父親在製造業工作，母親在家照顧孩子做家務。由於心情抑鬱，李瑋曾試圖吞藥自殺。她在日記中寫道，自己總是有自殺念頭，治療和諮詢醫師也無濟於事，感覺一直沒有任何好轉，是一個無法解決的大問題。

雖然她的母親努力幫助她，但收效甚微，她曾表示，這就是自己生命中的一部分。李瑋的社交媒體賬戶後來被刪除了。

李瑋曾在南加大Annenberg Norman Lear Center關於歐巴馬全民健保研討會上，被列為社區小說作家。據研討會介紹，小說作者是一位年輕女性，是鑽石吧高中學生，忍受心情抑鬱，並在學校遭受霸凌後試圖有過自殺念頭。最終李瑋通過亞太裔家庭中心心理健康服務獲得幫助和支持。

據橙縣高等法院資料，李瑋未有犯罪經歷。據內陸帝國媒體報導，她曾與男嫌犯在聖伯納汀諾縣高地市（Highland）工作過。據一個有標記Wynne Lee字樣的社交媒體顯示，她曾在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）一家Waffle and Chicken餐廳工作過。但以上說法並未獲警方證實。

華裔 鑽石吧 移民家庭

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