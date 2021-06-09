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路怒槍殺男童 華女被控從犯 男嫌恐囚40年至終身監禁

記者楊青／橙縣報導
艾登的母親（紫衣）講述案發慘狀，右為艾登姊姊。（李若提供）
艾登的母親（紫衣）講述案發慘狀，右為艾登姊姊。（李若提供）

橙縣地檢署8日對涉及5月21日橙縣六歲男童艾登里奧斯（Aiden Anthony Leos）路怒槍殺案的兩名凶嫌提出控罪，24歲的埃里茲（Marcus Anthony Eriz）面臨謀殺罪和向有人的汽車開槍，以及致人於死加重量刑等重罪指控；23歲的華女李瑋（Wynne Lee，譯音）被控協助犯罪的一項重罪，和在車裡非法攜帶槍枝的一項輕罪。

據悉，若兩人的控罪成立，埃里茲將面臨最高入獄40年至終身監禁；李瑋將面臨最高三年加州牢刑，外加一年的橙縣牢刑。

這兩人是6月6日周日在柯斯塔梅沙的家中被捕，他們8日透過視訊接受庭訊，至於過堂被推遲到6月18日。原來兩人的保釋金都分別為100萬元，但法官Larry Yellin提高埃里茲的保釋金至200萬元，同時降低李瑋的保釋金至50萬元。 不過法官Yellin表示，在18日過堂時可能會再次與原被告律師商議保釋金問題。李瑋只是從犯，她的保釋金可能會進一步減少。

據悉，李瑋最初因涉嫌謀殺被收押，但檢方正式起訴時僅被指控為從犯。

針對這兩人的控罪，法界人士認為李瑋的控罪似乎偏輕。

刑事律師鄧洪表示，本案受害人為一名六歲孩子，且近期路怒糾紛層出不窮，並由一貫主張嚴懲犯罪的橙縣地檢署起訴，所以此案重罰程度會比洛杉磯縣更爲嚴厲幾乎是可以預料的。

目前本案男被告埃里茲被控向有人的汽車開槍和謀殺兩項重罪。鄧洪表示，從槍擊案現場以及警方公布的信息看，男被告在明知汽車有人而開槍，而且確實導致別人死亡，檢察官對其提出兩項控罪，合情合理；女被告雖然為開車人，但明知別人犯罪，卻沒有制止甚至幫助達成犯罪，其被控協助犯罪，同樣理由充分。

六歲男童艾登在乘坐母親的汽車上學時被人從後面開槍射殺，子彈穿過汽車後箱擊中坐在後...
六歲男童艾登在乘坐母親的汽車上學時被人從後面開槍射殺，子彈穿過汽車後箱擊中坐在後座加高椅上的艾登。（李若提供）

鄧洪表示，女被告李瑋在案發時為汽車車主，本案的最初原因應該是兩個開車人的糾紛，如果她不開車追上去，其男朋友可能不會開槍，也不會造成受害人死亡，所以協助犯罪理由充足。另外不管發出子彈的手槍屬於誰，按照加州法律，槍枝不能放置在汽車前座，應該放在汽車後箱；當她看到男朋友要使用槍枝並沒有阻止，協助犯罪的指控理由更加充分。

鄧洪認爲，除非女被告的辯護律師和檢察官達成協議，要求她變成污點證人，證明其男友開槍殺人，或者其之前的精神健康方面的問題可能會成爲其路怒辯護理由，但即便這樣，她也不可能完全脫罪。

刑事律師劉龍珠表示，根據加州刑法第246條，向有人的汽車和房子開槍，可判25年至終身監禁；根據加州刑法1437條，向有人的汽車和房子開槍並造成人員死亡，可判刑15年至終身監禁。如果兩項罪名全部成立，本案男被告可判40年至終身監禁。

劉龍珠認爲，檢察官目前對女被告的控罪有待商榷，令人推敲。他認爲，從目前公布的所有信息看，女被告不僅是協助犯罪，而且應該是共謀犯罪（Conspiracy），兩人應該等同罪起訴。

劉龍珠認爲，除非案發時女被告並不知道男被告有槍，而且沒有辦法阻止其開槍殺人，否則沒有理由對其從輕起訴。尤其是槍擊案在高速公路上發生，兩輛汽車都在行進當中，槍手要成功射殺車内的人，駕駛人一定需要在速度、角度等方面給與配合，「從目前情況看，李瑋當時對埃里茲的瘋狂給與了高度支持與配合」。

他認爲，華人應該對兩名被告要求重罪處罰，「這與罪犯是華人黑人拉丁人都沒有關係，而是社會正義問題」。

汽車 加州 橙縣

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