沉默華裔女孩涉案 華人社區震驚

艾登生前是一個健康陽光男孩，生命卻永遠停止在六歲。（李若提供）

六歲男童艾登（ Aiden Anthony Leos）被人從車後射殺死亡，引起各界高度關注，警方6日逮捕兩名嫌犯，其中23歲的李瑋（Wynne Lee，譯音），是台灣移民之女，2015年畢業於鑽石吧 高中。

消息傳出，不僅鑽石吧，整個華人 社區都炸了鍋。擁有上萬會員的鑽石吧社區臉書，在相關新聞披露後出現數百條信息，有人起底嫌犯背景，也有人對當事人成長過程中的精神和心理困境，可能造成人格上的缺陷，以及可能對本次事件造成的影響表示同情，也有民眾認爲，無論如何的精神狀態，都不應該成爲犯罪藉口。

根據conandaily.com，兩名嫌犯都住在橙縣柯斯塔梅沙市，都曾在聖伯納汀諾工作。李瑋家中有一個比她小六歲的弟弟，案發時她駕駛的2018／2019年白色大眾（Volkswagen）汽車 ，註冊在她父親的名下。警方8日在開槍的男嫌犯埃里茲（Marcus Anthony Eriz）祖母位於惠提爾的家中發現了這輛車。

根據社群媒體，李瑋因患有憂鬱症，就讀鑽石吧高中九年級時缺課47天，她在2013年9月的一份日記中寫道：現在已逃課近一周，我感覺自己真壞。2014年4月也就是高中畢業前一年，她在日記寫道：當你決定放手，當你準備自由，當你準備成爲一個全新的自己，孤獨就像是站在鏡子後面的一位老朋友，苦澀。

從日記中看出，她的家人曾試圖通過專業協助幫助她，但她在2014年5月的日記中寫道：自殺的念頭再次出現，心理諮詢和輔導對我沒有什麽幫助，我們只是談話，但我並沒有更好一點的感覺，我依然不知所措。她後來在亞太家庭服務中心獲得幫助，她的故事曾在2014年7月在好萊塢的健康與社會（Hollywood , Health and Society）論壇披露。鑽石吧高中畢業後，她進入聖安東尼山社區學院（Mt. SAC）學習，曾經在柯斯塔梅沙的Bruxie餐廳工作，當過配鏡驗光師和餐館應侍。

根據付費資訊網站，兩名嫌犯都曾在聖伯納汀諾縣的高地（Highland）地區工作。男嫌在橙縣的紀錄中沒有犯罪紀錄，網上法庭紀錄顯示他有兩張違規使用共乘車道（high-occupancy vehicle lane）罰單，一張沒有汽車執照牌罰單和一張沒有汽車保險罰單，資料顯示他曾是汽車技師。

鑽石吧市議員周柏華（Andrew Chou）表示，整個事情讓鑽石吧社區非常震驚，大家驚訝之一是「鑽石吧怎麽會出這種事情？」驚訝之二是「華人孩子怎麽會出這種事情？」驚訝之三是「鑽石吧的華人年輕女孩怎麽會出這種事情？」，但也有一些民衆對李瑋表示同情，感慨其交錯男朋友，才導致悲劇發生。

周柏華表示，從各種信息看，李瑋的憂鬱症已有一定時間，而近年發生在華人社區的幾起大案，包括最近發生在鑽石吧的華人兒子涉嫌殺害母親和弟弟案，都應該喚起華人對心理和精神壓力問題的覺醒。