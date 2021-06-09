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「路怒」釀悲劇 開車控制情緒才能自保

記者邵敏／洛杉磯報導
24歲的埃里茲(右），23歲的李瑋已經被捕。（橙縣地檢署提供）
24歲的埃里茲(右），23歲的李瑋已經被捕。（橙縣地檢署提供）

涉嫌槍殺六歲男童艾登的兩名嫌犯日前已被逮捕，男被告馬庫斯．安東尼．埃里茲（ Marcus Anthony Eriz）是墨西哥裔，女被告李瑋（Wynne Lee，譯音）是台灣移民的後代，兩人都是二十多歲的年齡，而悲劇發生的起因只是一起普通的交通糾紛。

案發5月21日早上8時左右，被害人母親克魯南（Joanna Cloonan）開車送六歲兒子艾登去學校的路上，據相關報導，當時克魯南試圖變道，但兩名被告的車輛切斷了她的視線，於是克魯南向他們比了中指，卻遭埃里茲開槍射擊，六歲男童不幸中槍身亡。

被無辜槍殺的六歲艾登。（KTLA視頻截圖）
被無辜槍殺的六歲艾登。（KTLA視頻截圖）

為何一起普通的交通糾紛，最後會轉化為無法挽回的暴力事件？背後有哪些值得探討的心理問題？

洛縣心理健康署診所主管鄭佳琪（Jacqui Cheng）指出，有些人可能這一天已發生諸多不順，開車時再遇糾紛，情緒就容易爆發，「這些人本身易怒，缺乏憤怒管理能力，壓抑的情緒在開車不順時爆發出來，發洩在無辜的人身上。」

每天在路上開車，總會碰到一些類似的交通糾紛，因為無法確定對方是什麼樣的人，那就只能先調整自己的心態，避免悲劇發生。「開車時盡量專注自己的駕駛，不是他人，而且要提醒自己，無論路上發生什麼糾紛，都不是針對個人。」鄭佳琪說，有時因為生氣，就做一個手勢回應對方，往往會惹怒一些失去理智的人，遭致難以挽回的悲劇。

鄭佳琪建議，碰到交通糾紛，如果善意為對方考慮，可能就會相對緩和自己的情緒，「比如有人超車，就想對方大概因為趕時間，家人生病要趕往醫院。當你換一種想法，就覺得沒有必要再去計較。」這樣的心理暗示會避免不必要的衝突，因為不能確定遇到怎樣的人，所以不要去做可能激怒對方的任何事情。

同時，她也提醒，如果發現對方情緒失控，追到旁邊不停叫喊，或者一直比手畫腳，那就應該盡快離開現場，甚至不要與對方有任何眼神的交流，「因為你永遠也不知道路上會碰到什麼樣的人，自己的人身安全最重要。」

以下是鄭佳琪回答本報記者的個別提問：

問：據相關消息，本案女嫌犯李瑋曾患嚴重憂鬱症，這與悲劇的發生有什麼聯繫嗎？

答：憂鬱症患者不一定會有暴力傾向，但抑鬱和暴力之間有著一些潛在的關係。比如有些人憂鬱症嚴重，就會濫用酒精和藥物，而這會導致患者容易煩躁、憤怒，難以控制衝動的情緒。

同時，有些憂鬱症患者會有自殘行為，他們相對比較不會保護自己。在這起案件中，尚不知案發時男女嫌犯之間有無言語溝通，但存在這樣的可能，曾患有嚴重憂鬱症的女嫌犯不敢勸說、阻止男友做出衝動的事情。

問：據相關報導，女嫌犯患憂鬱症時，曾求助過心理治療，但最終因為沒有明顯的效果放棄了治療，心理諮詢的治療效果究竟如何？

答：我鼓勵民眾遇到任何心理問題，都要儘早尋求心理專家的幫助，「心理諮詢是可以有好的效果的。心理諮詢師有很多種，如果在一個諮詢師那裡沒有得到有效幫助，不要氣餒，可以換一個諮詢師，尋找適合自己的心理諮詢師非常重要。」

憂鬱症 台灣 墨西哥

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