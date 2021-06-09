華人涉案 要同情還是要正義？

案發後，民眾送往現場的第一的小熊，紀念生前酷愛小熊的艾登。兩周來，案發現場已經成爲小熊、鮮花和蠟燭的海洋，許多民眾前往追思。（李若提供）

六年前畢業於鑽石吧 高中畢業的李瑋（Wynne Lee，譯音）被控涉及5月21日橙縣六歲男童槍擊案，面臨檢方「協助犯罪」和「車內非法攜帶槍枝」兩項指控，華人 社區震驚之餘，部分民眾對其處境給予同情。但不少華人認爲，族裔不應該是華人原諒同胞作惡的藉口，不管是什麽族裔，法律面前人人平等。

李瑋8日涉案被捕後，記者採訪鑽石吧社區，但部分學區教委認爲，「這種事情對華人不光彩，而且增加當事人家庭壓力，最好不要報導」。

案發後，受害人的母親將汽車停靠在55號公路旁，警方展開大規模搜查。（NBC）

5月21日案發次日，前往橙縣55號公路案發現場，採訪受害人母親和家人的國家廣播電視公司NBC 4新聞攝影記者李若，感受到的卻是來自受害人家庭的巨大悲哀，和社會和公眾要求司法正義、嚴懲犯罪的聲音。李若和他團隊當時採訪了受害男童艾登的母親、姐姐和外祖母，「那種痛失親人的痛，讓人心碎」。由於催人淚下的感染力，採訪視頻在第三天的星期一成爲NBC黃金檔today show主題，引發全國關注。兩周來，案發地點堆滿了玩具熊、鮮花和蠟燭，民眾自發表達對受害人的追思和呼籲司法公正。

艾登的母親（右）痛不欲生。（李若提供）

李若表示，30年來採訪的各種犯罪現場不下4000次，很多情況接觸到嫌犯、受害人和警方三方面的人，「結論是，人渣來自各個角落，無論那個族裔都可能出現犯罪和人渣」。華人和冷血殺手並沒有天然的絕緣關係，所謂的華人永遠是正面和好人和模範族裔的想法，非常不實際，所謂的家醜不外揚，更是自欺欺人。試想這種事情出現在其他社區就是正常？出現在華人社區就要掩蓋和遮掩？不但不符合公平正義，也會讓別人另眼相看。

艾登的母親（紫衣）和姊姊（右）及外婆（左）等接受採訪。（李若提供）

他認爲，犯錯和犯罪有本質區別，犯錯可以理解和諒解，但如果跨越爲犯罪，就應該受到法律懲罰。在本案中的當事人並沒有神經行爲不正常，按照目前各種資訊顯示，她能夠正常工作、正常生活、正常考駕照開車，為什麽到了涉嫌犯罪，各種原諒的理由統統搬出來？

路怒的子彈集中受害人汽車背後，穿過汽車後備箱集中坐在後座的艾登。（李若提供）

作爲成年人，她應該對自己的交友負責，對案發時沒有正確處理負責。根據警方調查和受害人表示，原始的衝突是在兩個駕駛人之間，她作爲駕駛人之一，有沒有成為本次激化槍案的元素？有沒有鼓勵男朋友滿足她的憤怒？現在不得而知，但幾乎可以肯定的是，在高速公路上一輛移動的汽車 要跟上另外一輛同樣移動的汽車，並準確射擊目標，槍手和汽車駕駛人無論在速度、角度和情緒上，一定需要高度的配合。一個巴掌拍不響，在子彈出去的那一刻，兩人都有同樣的想法都是要傷害車上的人。兩人都應該被視為槍擊案的共同體。

案發後，受害人的母親將汽車停靠在55號公路旁，警方展開大規模搜查。（李若提供）

艾登的母親在接受NBC4採訪時表示，當時聽到巨大響聲後，孩子只對她說了一句，「我的肚子痛」，她轉頭看到孩子流血，慌忙停車，犯罪汽車卻擦身而過，揚長而去。換句話説，案發後，李瑋開車從犯罪現場逃跑。事情發生後，警察兩周來多次呼籲駕駛人站出來舉報槍手，懸賞金高達50萬元，但一直沒有等到李瑋站出來。