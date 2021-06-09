我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

華人涉案 要同情還是要正義？

記者楊青／洛杉磯報導
案發後，民眾送往現場的第一的小熊，紀念生前酷愛小熊的艾登。兩周來，案發現場已經成爲小熊、鮮花和蠟燭的海洋，許多民眾前往追思。（李若提供）
案發後，民眾送往現場的第一的小熊，紀念生前酷愛小熊的艾登。兩周來，案發現場已經成爲小熊、鮮花和蠟燭的海洋，許多民眾前往追思。（李若提供）

六年前畢業於鑽石吧高中畢業的李瑋（Wynne Lee，譯音）被控涉及5月21日橙縣六歲男童槍擊案，面臨檢方「協助犯罪」和「車內非法攜帶槍枝」兩項指控，華人社區震驚之餘，部分民眾對其處境給予同情。但不少華人認爲，族裔不應該是華人原諒同胞作惡的藉口，不管是什麽族裔，法律面前人人平等。

李瑋8日涉案被捕後，記者採訪鑽石吧社區，但部分學區教委認爲，「這種事情對華人不光彩，而且增加當事人家庭壓力，最好不要報導」。

案發後，受害人的母親將汽車停靠在55號公路旁，警方展開大規模搜查。（NBC）
案發後，受害人的母親將汽車停靠在55號公路旁，警方展開大規模搜查。（NBC）

5月21日案發次日，前往橙縣55號公路案發現場，採訪受害人母親和家人的國家廣播電視公司NBC 4新聞攝影記者李若，感受到的卻是來自受害人家庭的巨大悲哀，和社會和公眾要求司法正義、嚴懲犯罪的聲音。李若和他團隊當時採訪了受害男童艾登的母親、姐姐和外祖母，「那種痛失親人的痛，讓人心碎」。由於催人淚下的感染力，採訪視頻在第三天的星期一成爲NBC黃金檔today show主題，引發全國關注。兩周來，案發地點堆滿了玩具熊、鮮花和蠟燭，民眾自發表達對受害人的追思和呼籲司法公正。

艾登的母親（右）痛不欲生。（李若提供）
艾登的母親（右）痛不欲生。（李若提供）

李若表示，30年來採訪的各種犯罪現場不下4000次，很多情況接觸到嫌犯、受害人和警方三方面的人，「結論是，人渣來自各個角落，無論那個族裔都可能出現犯罪和人渣」。華人和冷血殺手並沒有天然的絕緣關係，所謂的華人永遠是正面和好人和模範族裔的想法，非常不實際，所謂的家醜不外揚，更是自欺欺人。試想這種事情出現在其他社區就是正常？出現在華人社區就要掩蓋和遮掩？不但不符合公平正義，也會讓別人另眼相看。

艾登的母親（紫衣）和姊姊（右）及外婆（左）等接受採訪。（李若提供）
艾登的母親（紫衣）和姊姊（右）及外婆（左）等接受採訪。（李若提供）

他認爲，犯錯和犯罪有本質區別，犯錯可以理解和諒解，但如果跨越爲犯罪，就應該受到法律懲罰。在本案中的當事人並沒有神經行爲不正常，按照目前各種資訊顯示，她能夠正常工作、正常生活、正常考駕照開車，為什麽到了涉嫌犯罪，各種原諒的理由統統搬出來？

路怒的子彈集中受害人汽車背後，穿過汽車後備箱集中坐在後座的艾登。（李若提供）
路怒的子彈集中受害人汽車背後，穿過汽車後備箱集中坐在後座的艾登。（李若提供）

作爲成年人，她應該對自己的交友負責，對案發時沒有正確處理負責。根據警方調查和受害人表示，原始的衝突是在兩個駕駛人之間，她作爲駕駛人之一，有沒有成為本次激化槍案的元素？有沒有鼓勵男朋友滿足她的憤怒？現在不得而知，但幾乎可以肯定的是，在高速公路上一輛移動的汽車要跟上另外一輛同樣移動的汽車，並準確射擊目標，槍手和汽車駕駛人無論在速度、角度和情緒上，一定需要高度的配合。一個巴掌拍不響，在子彈出去的那一刻，兩人都有同樣的想法都是要傷害車上的人。兩人都應該被視為槍擊案的共同體。

案發後，受害人的母親將汽車停靠在55號公路旁，警方展開大規模搜查。（李若提供）
案發後，受害人的母親將汽車停靠在55號公路旁，警方展開大規模搜查。（李若提供）

艾登的母親在接受NBC4採訪時表示，當時聽到巨大響聲後，孩子只對她說了一句，「我的肚子痛」，她轉頭看到孩子流血，慌忙停車，犯罪汽車卻擦身而過，揚長而去。換句話説，案發後，李瑋開車從犯罪現場逃跑。事情發生後，警察兩周來多次呼籲駕駛人站出來舉報槍手，懸賞金高達50萬元，但一直沒有等到李瑋站出來。

六歲男童艾登在乘坐母親的汽車上學時被人從後面開槍射殺，子彈穿過汽車後箱擊中坐在後...
六歲男童艾登在乘坐母親的汽車上學時被人從後面開槍射殺，子彈穿過汽車後箱擊中坐在後座加高椅上的艾登。（李若提供）
艾登的母親（紫衣）講述案發慘狀，右為艾登姊姊。（李若提供）
艾登的母親（紫衣）講述案發慘狀，右為艾登姊姊。（李若提供）

華人 汽車 鑽石吧

上一則

「路怒」釀悲劇 開車控制情緒才能自保

下一則

沉默華裔女孩涉案 華人社區震驚

延伸閱讀

涉南加6歲童命案的華女被控協助犯罪和非法攜帶槍枝

涉南加6歲童命案的華女被控協助犯罪和非法攜帶槍枝
南加公路隨機槍擊案頻發 長堤又添一起

南加公路隨機槍擊案頻發 長堤又添一起

「路怒」槍殺案 女嫌是台灣移民女 來自鑽石吧

「路怒」槍殺案 女嫌是台灣移民女 來自鑽石吧
槍手車上掃射派對！屋崙5人受傷

槍手車上掃射派對！屋崙5人受傷

槍手車上瞄準派對！舊金山屋崙5人受傷

槍手車上瞄準派對！舊金山屋崙5人受傷

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
被捕男女嫌犯，右為華裔李韋恩。（警方提供）

加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱

2021-06-07 23:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地