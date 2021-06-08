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台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

新冠病毒社區傳播水平最低2州 加州入列

洛杉磯訊
加州是全美僅有的兩個被認為新冠病毒社區傳播水平最低的州之一。（檔案圖）
加州是全美僅有的兩個被認為新冠病毒社區傳播水平最低的州之一。（檔案圖）

根據聯邦疾病防治中心（CDC)評估，加州是全美僅有兩個被認為新冠病毒社區傳播水平最低的州；在加州計畫6月15日全面重啟的前一周，加州在撲滅疫情方面持續進展。

CDC的評估基於上周加州確診的新增病例數，及檢測結果呈陽性的比率。CDC將低傳播歸類為一個州的七天平均病例低於每10萬名居民有十例，且陽性檢測結果的比率低於5%。聯邦數據顯示，在所有50個州中，只有加州和佛蒙特州(Vermont)符合這兩個基準。

截至6月6日，加州每10萬人七天平均病例為9.1，落後於佛蒙特州的8.3；但相比之下，佛羅里達州為34.5，賓州為30.6，德州為26.8，紐約市為21，紐約州其他地區22.7。

一個多月以來，加州一直是新冠病毒病例數字最低的州之一，和去年秋季和冬季相比，這是戲劇性轉變，當時病毒海嘯席捲加州，並將醫院推向崩潰臨界點。

查看原始病例數時，加州取得的進展尤為明顯。在上一次激增高峰期，加州平均每天記錄超過4萬例新增病例；過去一周，加州平均每天報告約900例新增病例。

然而，儘管加州取得長足進步，但州長紐森日前表示，新冠病毒帶來的危險並沒有消失，疾病還沒有被消滅，只要它沒有消失，就不能鬆懈。

州長紐森繼續賦予自己和衛生局官員，實施新規則和限制的緊急命令權力，此命令將在6月15日全面重啟之後繼續有效，但該緊急權力引來共和黨人的譴責。

加州 紐約市 CDC

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