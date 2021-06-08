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「路怒」槍殺案 女嫌是台灣移民女 來自鑽石吧

本報記者╱橙縣報導
橙縣檢察處公布男女嫌犯的相片。（官網下載）
橙縣檢察處公布男女嫌犯的相片。（官網下載）

經過兩周追捕，因「路怒」（road-rage）涉嫌射殺六歲男童艾登里奧斯（ Aiden Anthony Leos）的一男一女，已於6月6日在他們的柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）住家被捕；現年24歲的馬庫斯·安東尼·埃里茲（Marcus Anthony Eriz），23歲的韋恩·李（Wynne Lee）都已被拘押在監獄。執法單位當天下午公布兩人相片，女嫌是亞裔。網路媒體heavy報導，韋恩·李是台灣移民之女，曾就讀洛杉磯縣鑽石吧高中(Diamond Bar High School)。

目前兩人保釋金暫訂為100萬元，極可能面臨謀殺指控，但確切的控罪有關當局尚未決定。當局相信案發時是女嫌開車，開槍的是男嫌。

2015年媒體KHN曾以韋恩·李作為主題人物，標題為「當沮喪與文化期待衝撞」(When Depression And Cultural Expectations Collide)，報導她對抗憂鬱的歷程，文章引用她在2012年3月29日的日記，「我死亡的時間已到，我不能再等...」，她計畫在春假時自殺。

公路巡警局曾表示，嫌犯開著大眾汽車（Volkswagen），開槍的應是男乘客。CBS報導，警方在逮捕兩名嫌犯前，先跟蹤到某餐廳，警方據信知道嫌犯的槍和汽車在那裡。

根據男嫌的Isntagram頁面，他曾使用不同槍枝遠程射擊。在科洛那市經營汽車修理店Platinum Collision的一對夫妻表示，男嫌埃里茲曾在他們的店裡工作，但今年1月辭職。男業主葛瑞格（Tom Gregg）說，男嫌埃里茲在社交媒體上說，他還在該店工作是不對的。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，檢方很有把握沒有抓錯人。他表示，民眾對於執法單位能夠找到兇手，應該感到非常驕傲。民眾的確也都團結起來，試圖替受害的小男孩找到正義。

六歲男孩艾登5月21日在橙縣55號公路因路怒事件遭槍殺。該案包括橙縣政府等單位，共集資逾50萬元懸賞獎金追拿兇手。目前尚不清楚這筆獎金是否有人領取。前述逮捕行動是在艾登家人5日替他舉行追悼會的後一天進行。

5月21日早上8時，住在柯斯塔梅沙的艾登，坐在車後座，由母親開車送他去約巴林達的Calvary Chapel Yorba Linda的幼稚園。

據案發後在現場停車，幫忙艾登母親的過路人雷耶斯·瓦爾迪維亞 (Reyes Valdivia) 和他的妻子說，他們在高速公路的路肩上發現艾登母親克魯南（Joanna Cloonan） 試圖將她的兒子從乘客側拉下來。克魯南告訴他們，當她試圖改變線道離開時，一輛有一男一女的車子切斷了她的視線。她於是向他們比了中指，並繼續駛向出口車道。

加州公路巡警局認為開著大眾汽車（Volkswagen）的嫌犯，於是跑到克魯南的車子後面，其中一名乘客開了一槍射入她的卡車，擊中了艾登的兒童座椅。艾登在被槍擊後送到橙縣兒童醫院救治，但已回天乏術。

在臉書上有網友熱搜出男女嫌犯的相片。（臉書截圖）
在臉書上有網友熱搜出男女嫌犯的相片。（臉書截圖）
在路怒事件中被射殺的六歲男童艾登里奧斯。(NBC)
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