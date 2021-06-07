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滯留逾期 律師：解釋合理就沒問題

記者張宏／洛杉磯報導
疫情期間發生很多人滯留美國及滯留中國的事情。（檔案圖）
疫情期間發生很多人滯留美國及滯留中國的事情。（檔案圖）

疫情期間綠卡逾期滯留情況不在少數，很多人擔心因此無法返回美國。律師表示，只要解釋清楚，合理滯留的不可抗拒原因，並提供有效證據，通常不會影響入境。而且決定能否入境的是美國海關，不是航空公司。

因為疫情很多持有美國綠卡的中國人，出現在中國逾期居留超過半年的問題，最近網路上有多名網友反映，在登機時遭遇類似的情況，尤其東航在綠卡逾期滯留問題上特別「公事公辦」。

其實東航在類似事件上早在2004年就吃過官司，當時一名香港旅客乘坐東航飛機飛往洛杉磯，再轉機去墨西哥，雖然當時該乘客也簽署了免責書，但在洛杉磯轉機時，卻因違反轉機簽證的新政策被遣返，東航因為沒有全數告知而最終賠償旅客。

華人丁先生持有綠卡，在中國待了八個月，不過他日前從南方航空登機時，卻沒有因此被拒絕登機。入境美國時，也沒有被刁難。他說，他事先已準備相關材料，證明逾期居留事出有因。

但對於這類事情的處理，中國的航空公司多數是如何處理？中國南方航空公司表示，這種情況只要護照和綠卡都在有效期內，一般都會放行。如果櫃檯沒有把握也會詢問美領館，然後看官方說法來決定。如果客人被遣返，不存在航空公司要支付遣返機票，或在海關留下記錄的說法。

律師劉龍珠表示，綠卡不是說住在海外超過一年就會取消，這不是硬性規定，但的確有風險存在。因為海關會考慮其是否有常住美國的意願，要具體情況具體分析。很多人滯留中國，有可能是受疫情影響，美國海關不會一刀切處理。海關會看之前的紀錄，是否經常出現滯留中國的紀錄，要看無法回美的具體理由。美國的移民和海關工作仔細深入，通常滯留時間越長，需要解釋的越詳細。但這個決定是由美國海關來做，不是航空公司。

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